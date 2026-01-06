Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

A la espera de los primeros refuerzos para Claudio Úbeda, Boca sigue en la pretemporada mientras la dirigencia trabaja en el mercado de pases. En este sentido, siguen las negociaciones por Hinestroza y desistieron de la posibilidad de fichar a Loyola.

Boca no avanzará por Loyola

En los últimos mercados de pases, debido al buen rendimiento que mostró en Independiente, Felipe Loyola se convirtió en un deseo de Juan Román Riquelme para reforzar a Boca, ya que no tiene un futbolista con las características del volante chileno.

Debido a este interés por parte del presidente del club, desde la representación del jugador lo ofrecieron en los últimos días al Xeneize,ya que Loyola está en búsqueda de ofertas para marcharse del Rojo de Avellaneda tras permanecer durante un año y medio allí.

Briasco jugará en Gimnasia en Mendoza

Fueron varios los jugadores de Boca que regresaron al club a comienzos de enero luego de estar a préstamo y la situación de todo ellos fue exactamente igual: Claudio Úbeda no los tendrá en cuenta. Por tal motivo, la solución es que deben buscar un club donde jugar. Norberto Briasco es uno de esos futbolistas que volvió al Xeneize en este 2026 y, al no ser considerado ya encontró dónde jugar este año.

Beto llegó a Boca a mediados de 2021, luego de un gran paso por Huracán, pero nunca logró ganarse el puesto y encontrar la regularidad deseada. Recién para mediados de 2024 fue que salió: Gimnasia y Esgrima La Plata se lo llevó a préstamo por un año y medio y en el Lobo no tuvo un nivel descollante.

Rey Domenech interesa en Platense

En el inicio de la pretemporada de Boca, el entrenador Claudio Úbeda decidió que los jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos no sean tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar nuevos horizontes para este año. Además, tomó la misma determinación con otros futbolistas del plantel.

Publicidad

Publicidad

Dentro de los nombres más importantes que no entran en los planes del DT aparecen Jabes Saralegui, quien volverá a ser cedido a Tigre por un año, y Lucas Blondel, el lateral derecho que espera ofertas para cambiar de aires. Más allá de estos nombres, hay otro borrado que cuenta con chances de jugar la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Hinestroza no se presentó a la pretemporada de Atlético Nacional

Pareciera ser una novela sin final. Pasan los días y no se aceleran las dilatas negociaciones para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. En medio de ese contexto de incertidumbre, tomó una contundente decisión con Atlético Nacional que significó una clara muestra de postura y podría destrabar las tratativas entre las partes.

Lo cierto es que este lunes Hinestroza no se presentó al entrenamiento de Atlético Nacional. Según estaba planificado desde hace tiempo, era el inicio de la pretemporada para comenzar los trabajos físicos de cara a las competiciones oficiales de este 2026. Sin embargo, el futbolista decidió ausentarse en el predio del Verdolaga para dejarle un claro mensaje a la cúpula directiva.

Publicidad