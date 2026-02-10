Qué falta para que Edwuin Cetré sea jugador de Boca y la decisión sobre la chance de incluir un jugador

Por la baja prolongada que significará la lesión de Rodrigo Battaglia, Boca Juniors aún no se retira del mercado de pases y busca cerrar la incorporación de Edwuin Cetré para aprovechar ese cupo. El Xeneize ultima detalles en la operación por el colombiano, pero aún no está confirmado su fichaje.

El club de la Ribera ya arregló el contrato con el futbolista y también llegó a un acuerdo con Estudiantes de La Plata, dueño del 50% de su pase. Incluso, el extremo cafetero no formó parte de la convocatoria del último partido del Pincha, una señal de que la transferencia marcha sobre ruedas.

Sin embargo, Boca trabaja en la última parte de la operación al intentar adquirir el otro 50% de su ficha, que pertenece a Independiente Medellín. Según pudo saber BOLAVIP, todo está encaminado y el Xeneize espera contar con todos los papeles este martes para terminar de revisarlos el miércoles.

En la misma línea, este medio pudo confirmar que no entrarán futbolistas de Boca en la operación, un recurso que el Xeneize analizó para poder sumar otro cupo en el mercado de pases al enviar a uno de sus futbolistas al exterior.

De esta manera, se espera que Cetré se convierta en el tercer refuerzo de Boca en este mercado, detrás de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, pero aún hay detalles por resolverse hasta que se de su presentación como incorporación en Brandsen 805.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

Publicidad

Publicidad

ver también Juan Román Riquelme fue denunciado por un supuesto fraude en Boca

Datos clave