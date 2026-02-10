Juan Román Riquelme fue denunciado por un supuesto fraude en Boca

Mientras Boca intenta encontrar respuestas futbolísticas, un golpe inesperado desde la Justicia sacudió Brandsen 805. Este martes, Juan Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en la gestión y venta de entradas.

La denuncia fue presentada por Walter Federico Klix, socio activo de la institución y actual funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien además tiene pasado en la política del club en 2019, cuando fue jefe de campaña de José Beraldi. Según el escrito, el denunciante asegura contar con 102 testigos y una extensa cantidad de material audiovisual que le permitiría probar que la dirigencia montó un sistema de distribución irregular de tickets.

De acuerdo con la información publicada por Clarín, la denuncia sostiene que Riquelme habría diseñado un “mercado negro” donde se manipulan protocolos y entradas con el objetivo de “enriquecerse ilícitamente y consolidar un esquema de control político“. En ese sentido, afirma que no se trata de errores administrativos aislados, sino de un “sistema diseñado de prebendas y clientelismo“.

Juan Román Riquelme, nuevamente en el ojo de la Justicia (Getty).

Además, Klix acusa a la gestión de desviar recursos de manera fraudulenta a través de la venta clandestina de entradas. La maniobra incluiría el traspaso de hinchas a la categoría de “socios activos” a cambio de apoyo político.

Igualmente, Riquelme no es el único apuntado, sino que la denuncia también involucra a Ricardo Rosica, secretario general de Boca, y a todos los miembros de la Comisión Directiva.

Publicidad

Publicidad

El antecedente de Klix

No es la primera vez que la Justicia investiga a la dirigencia de Boca. Incluso, se trata de la segunda ocasión en la que Klix va a la carga contra el club. La primera fue por “asociación ilícita”, mediante una denuncia presentada en junio de 2025, pero la misma fue archivada rápidamente por falta de pruebas.

En aquel entonces, el político expresó: “Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue qué pasó con las 50.000 prendas Adidas, que en teoría, desaparecieron”.

También vale recordar que, en 2023, Cristian Riquelme, hermano de Román, tuvo que presentar un descargo ante una fiscalía por una causa que investigaba la venta ilegal de abonos y tickets para ver partidos. La investigación había iniciado en octubre de 2022, con la Dra. Celsa Ramírez a cargo, aún cuando Juan Román Riquelme era vicepresidente de la gestión de Jorge Amor Ameal.

Publicidad

Publicidad

Datos clave