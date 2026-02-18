Barcelona 0-0 Argentinos EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores: minuto a minuti

En el Estadio Monumental de Guayaquil, Barcelona de Ecuador y Argentinos Juniors abren este miércoles la llave de Fase 2 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores. Con arbitraje del chileno Fernando Vejar Díaz, el encuentro comenzará a las 21.30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.
El Bicho accedió a esta fase por haber sido el tercero de la Tabla Anual durante 2025. En caso de avanzar en esta serie, se asegurará al menos la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero enfrentaría al vencedor entre Botafogo y Nacional Potosí por un lugar en los grupos de la Libertadores.