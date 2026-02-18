Barcelona 0-0 Argentinos EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores: minuto a minuti

Desde las 21.30, el duelo en Guayaquil se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.

El periodista Eduardo Erazo Veloz relató que representantes de Argentinos Juniors junto a Checho Batista ingresaron al vestuario de los árbitros con regalos de la institución. Ante esta acción prohibida por reglamento, los comisarios de CONMEBOL retiraron a la delegación visitante del lugar y también se llevaron los presentes.

Los 22 protagonistas y los árbitros ya están sobre el césped. Tras los protocolos, arrancará el partido en Guayaquil.

Los jugadores se pararon alrededor del circulo central y la voz del estadio emite un comunicado con el respeto como base para erradicar la discriminación.

Rueda la pelota en Guayaquil. Ya se miden Barcelona y Argentinos por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El talentoso del Bicho recibió un fuerte golpe de Céliz. Ingresó el cuerpo médico, pero ya se puso de pie. Está listo para continuar.

Cortés le pegó un planchazo a Tito Villalba en la medialuna del área de Argentinos. El árbitro no consideró la infracción. Se reanuda el juego.

El Bicho accedió a esta fase por haber sido el tercero de la Tabla Anual durante 2025. En caso de avanzar en esta serie, se asegurará al menos la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero enfrentaría al vencedor entre Botafogo y Nacional Potosí por un lugar en los grupos de la Libertadores.