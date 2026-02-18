Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

Barcelona 0-0 Argentinos EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores: minuto a minuti

El Bicho abre su participación en el certamen internacional con el sueño de meterse en la fase de grupos.

14' PT: Barcelona reclama falta

Cortés le pegó un planchazo a Tito Villalba en la medialuna del área de Argentinos. El árbitro no consideró la infracción. Se reanuda el juego.

Publicidad

5' PT: Alan Lescano está siendo atendido

El talentoso del Bicho recibió un fuerte golpe de Céliz. Ingresó el cuerpo médico, pero ya se puso de pie. Está listo para continuar.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en Guayaquil. Ya se miden Barcelona y Argentinos por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Mensaje en contra del racismo

Los jugadores se pararon alrededor del circulo central y la voz del estadio emite un comunicado con el respeto como base para erradicar la discriminación.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los 22 protagonistas y los árbitros ya están sobre el césped. Tras los protocolos, arrancará el partido en Guayaquil.

Publicidad

Roce entre los dirigentes en la previa

El periodista Eduardo Erazo Veloz relató que representantes de Argentinos Juniors junto a Checho Batista ingresaron al vestuario de los árbitros con regalos de la institución. Ante esta acción prohibida por reglamento, los comisarios de CONMEBOL retiraron a la delegación visitante del lugar y también se llevaron los presentes.

Pipa Benedetto, la referencia de ataque en Barcelona

Los árbitros del partido

Árbitro: Fernando Vejar (Chile)
Asistente 1: Carlos poblete (Chile)
Asistente 2: Wladimir Muñoz (Chile)
Cuarto árbitro: Diego Flores (Chile)
VAR: Nicolás Millas (Chile)
AVAR: Alejandro Molina (Chile)

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINOS

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastian Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Emiliano Viveros.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BARCELONA

José Contreras; Byron Castillo, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Héctor Villalba; Tomas Martínez, Joao Rojas; y Darío Benedetto.

Publicidad

Hora y TV

Desde las 21.30, el duelo en Guayaquil se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura. Este miércoles chocan Barcelona de Ecuador y Argentinos Juniors.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Barcelona y Argentinos debutan en la Libertadores.
© GettyBarcelona y Argentinos debutan en la Libertadores.

En el Estadio Monumental de Guayaquil, Barcelona de Ecuador y Argentinos Juniors abren este miércoles la llave de Fase 2 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores. Con arbitraje del chileno Fernando Vejar Díaz, el encuentro comenzará a las 21.30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

El Bicho accedió a esta fase por haber sido el tercero de la Tabla Anual durante 2025. En caso de avanzar en esta serie, se asegurará al menos la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero enfrentaría al vencedor entre Botafogo y Nacional Potosí por un lugar en los grupos de la Libertadores.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Escándalo en Ecuador: el presidente de Barcelona fue detenido y podría recibir hasta 22 años de cárcel
Fútbol Sudamericano

Escándalo en Ecuador: el presidente de Barcelona fue detenido y podría recibir hasta 22 años de cárcel

El tanto con el que Messi sigue dando batalla en la carrera por los 1.000 goles
Fútbol Internacional

El tanto con el que Messi sigue dando batalla en la carrera por los 1.000 goles

Inter Miami jugará en Sudamérica: enfrentará a un verdugo de Boca y a un rival que puso en aprietos a River
Fútbol Internacional

Inter Miami jugará en Sudamérica: enfrentará a un verdugo de Boca y a un rival que puso en aprietos a River

Pronósticos Lanús vs Flamengo: noche histórica en La Fortaleza por la ida de la Recopa Sudamericana 2026
Apuestas

Pronósticos Lanús vs Flamengo: noche histórica en La Fortaleza por la ida de la Recopa Sudamericana 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo