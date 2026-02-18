Nico Paz aprovechó un grosero error para anotarle un gol a Milan en la Serie A

Por el duelo pendiente correspondiente a la fecha 24 de la Serie A, Milan y Como 1907 se vieron las caras este miércoles en el Estadio Giuseppe Meazza. Los dirigidos por Cesc Fábregas afrontaban un partido clave en cuanto a sus aspiraciones en la temporada.

Es que el recientemente ascendido precisaba una victoria ante un rival directo para acercarse a la zona de clasificación a la Champions League. Nico Paz fue titular en el elenco visitante y no tardó en ser importante sobre el campo de juego.

A los 31 minutos de la primera parte, Mike Maignan, arquero de Milan, le regaló la pelota al de la Selección Argentina. Atento, controló, buscó el hueco y la mandó al fondo de la red para el 1-0 parcial de Como.

Tweet placeholder

Con el grito de esta noche ante Milan, Nico Paz incrementó su imponente cosecha en lo que va de la temporada de la Serie A. Es que ya lleva 10 goles y 6 asistencias que lo acercan a la convocatoria para el Mundial 2026.

Así está la tabla de la Serie A

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la revisión del VAR, el gol de Julián Álvarez para que Atlético de Madrid esté en ventaja ante Brujas por la Champions League

Datos clave