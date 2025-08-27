Dura baja para el Atlético de Madrid de Diego Simeone: no llega ni al debut en Champions League

Al Atlético de Madrid de Diego Simeone no le alcanzó la pretemporada para ajustar algunas piezas. Lo viene haciendo sobre la marcha de sus primeros pasos en LaLiga 2025/2026, en la cual debutó con una derrota 2 a 1 con el RCD Espanyol en Cornellá y con un empate 1 a 1 con el Elche en el Estadio Metropolitano.

Por eso, el Colchonero todavía sigue prendido al mercado de pases -el cual cerrará el próximo lunes primero de septiembre a las 23:59:59 de Europa Central-, a pesar de haberse reforzado con 7 futbolistas: Álex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Giacomo Raspadori.

Es que hay casos puntuales que no le permiten a la dirigencia del Atlético de Madrid relajarse. Como por ejemplo Josema Giménez, quien se lesionó en el partido que el Atleti disputó contra el Seattle Sounders por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes de los Estados Unidos y nunca más pudo volver a jugar.

En teoría, es simplemente una dolencia muscular. Pero lo cierto es que ya pasaron dos meses y una semana de aquel duelo con el conjunto de la Major League Soccer y el defensor uruguayo no puede retomar la actividad. Encima, para colmo de males, esta semana iba a reaparecer en los entrenamientos, pero se resintió de una lesión.

Con lo cual, medios de comunicación como El Desmarque, reflejan que José María Giménez estará, por lo menos, un mes más de baja, por lo que no solo que no llegará a disputar los próximos cuatro partidos por LaLiga (Alavés, Villarreal, Mallorca y Rayo Vallecano), sino que se perderá el estreno del equipo del Cholo en la Fase de Liga de la Champions League.

Josema Giménez se perdería también el Derbi Madrileño

El próximo 28 de septiembre el Atlético de Madrid estará recibiendo en el Estadio Metropolitano al Real Madrid, en una nueva edición del Derbi Madrileño. Por lo tanto, por los plazos reportados, es muy posible que el Cholo Simeone tampoco pueda contar con Josema Giménez para el choque con el elenco que comanda Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid, atento al sorteo de la Champions League

Este jueves 28 de agosto desde las 18:00 horas de Europa Central (13 de Argentina), la UEFA realizará el sorteo, en Mónaco, con el que confeccionará los ocho partidos de cada equipo clasificado a la Fase de Liga de la Champions League. Allí, el Atlético de Madrid sabrá los cuatro encuentros que disputará como local y los cuatro como visitante.

ver también Atlético de Madrid descarta la vuelta de Yannick Carrasco para ir por Nico González