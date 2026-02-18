Con Vélez vs. River incluido, todos los cambios de días y horarios en la Fecha 6 de la Liga Profesional

Se viene la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026 y, a pocas horas del comienzo de la jornada, la situación política de Argentina obliga a la Liga Profesional a reprogramar varios de los partidos, sobre todo los que iban a disputarse este jueves 19 de febrero.

Es que los principales gremios anunciaron un paro general durante el día en el que se tratará en la Cámara de Diputados la Reforma Laboral. En ese contexto, AFA se vio obligado a hacer movimientos en su calendario para esta sexta fecha del torneo.

Eran cuatro los encuentros que se iban a disputar este jueves: Defensa y Justicia ante Belgrano ahora se enfrentarán el viernes, lo mismo que el duelo entre Instituto y Atlético Tucumán.

En cambio, San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto deberá esperar al domingo, ya que el viernes Boca Juniors y Racing se enfrentan en Capital Federal. Algo similar sucederá con la visita de Independiente a Independiente Rivadavia, que pasó para el sábado.

Estas modificaciones también afectan al compromiso entre Vélez Sarsfield y River Plate del próximo domingo. Inicialmente, el duelo entre Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto iba a disputarse a las 18.30, pero ahora está apuntado para las 19.15 del mismo día.

Cómo queda la Feha 6

VIERNES 20 DE FEBRERO

17.15 – Defensa y Justicia vs. Belgrano

17.45 – Estudiantes vs. Sarmiento

20.00 – Boca vs. Racing

20.00 – Instituto vs. Atlético Tucumán

22.15 – Gimnasia (M) vs. Gimnasia (LP)

22.15 – Rosario Central vs. Talleres

SÁBADO 21 DE FEBRERO

17.00 – Platense vs. Barracas Central

17.00 – Independiente Rivadavia vs Independiente

19.15 – Deportivo Riestra vs. Huracán

19.15 – Banfield vs. Newell’s

21.30 – Central Córdoba vs. Tigre

DOMINGO 22 DE FEBRERO

17.00 – San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)

19.15 – Vélez vs. River

21.30 – Unión vs. Aldosivi

*A confirmar Argentinos vs. Lanús

Así está la tabla del Torneo Apertura

