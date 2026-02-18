Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Lautaro Martínez se desgarró en la Champions League e Inter lo pierde para la vuelta ante Bodo Glimt

El delantero de la Selección Argentina pidió el cambio sobre el final del partido en Noruega y será una baja sensible para los de Chivu.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Martínez, delantero de Inter de Milán.
© GettyLautaro Martínez, delantero de Inter de Milán.

En el comienzo de los Playoffs de la Champions League, Inter de Milán recibió un cachetazo este miércoles al caer por 3-1 en su visita a Bodo Glimt. Ahora, el combinado italiano deberá remontar el resultado ante su público la próxima semana para hacerse un lugar en los octavos de final.

Como si el resultado adverso fuera poco, Lautaro Martínez sufrió un desgarro en el gemelo que lo marginará del partido de vuelta, el próximo martes. El capitán del equipo pidió el cambio a los 16 minutos del complemento y los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión.

En conferencia de prensa, Chivu, entrenador del Nerazzurro, se lamentó por la pérdida de su goleador, ya pensando en el intento de remontada en la serie: “Lo perdimos. La lesión es bastante grave”.

De esta manera, Lautaro se perderá los próximos partidos con Inter y no solo afecta a esta etapa crucial de la Champions League, sino también a la Serie A, donde el equipo se encuentra puntero. Además, la noticia retumba en la Selección Argentina.

Scaloni, atento a la lesión de Lautaro Martínez

El entrenador de Pujato ya piensa en la Finalissima, la posibilidad de sumar una nueva estrella como mandamás de la Selección Argentina. Afortunadamente para el surgido de Racing, falta más de un mes para la celebración del evento ante España, campeón de la Eurocopa.

El 27 de marzo, el Estadio de Lusail será el escenario de esta nueva edición del choque de ganadores continentales. Con 5 semanas por delante, Lautaro está a tiempo de reponerse y formar parte de la convocatoria, aunque habrá que esperar a su evolución y regreso a las canchas.

Publicidad
Las lesiones en la Selección Argentina abren lugar para la consolidación de hasta 10 futbolistas de cara a La Finalissima ante España

ver también

Las lesiones en la Selección Argentina abren lugar para la consolidación de hasta 10 futbolistas de cara a La Finalissima ante España

Datos clave

  • Lautaro Martínez sufrió un desgarro en el gemelo y se perderá la vuelta ante Bodo Glimt.
  • El Inter de Milán cayó 3-1 en el partido de ida de los Playoffs europeos.
  • La Finalissima entre Argentina y España se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Otro récord de Lautaro Martínez en el Inter de Milán: se acerca a Giuseppe Meazza
Fútbol europeo

Otro récord de Lautaro Martínez en el Inter de Milán: se acerca a Giuseppe Meazza

El gol de Lautaro Martínez en la victoria de Inter ante Sassuolo por la Serie A de Italia
Fútbol europeo

El gol de Lautaro Martínez en la victoria de Inter ante Sassuolo por la Serie A de Italia

Chivu, crítico con el Inter de Lautaro tras confirmar su lugar en los Play Off
Fútbol europeo

Chivu, crítico con el Inter de Lautaro tras confirmar su lugar en los Play Off

El jefe de Alpine analizó a Colapinto en la pretemporada: "Razonable"
FÓRMULA 1

El jefe de Alpine analizó a Colapinto en la pretemporada: "Razonable"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo