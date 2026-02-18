En el comienzo de los Playoffs de la Champions League, Inter de Milán recibió un cachetazo este miércoles al caer por 3-1 en su visita a Bodo Glimt. Ahora, el combinado italiano deberá remontar el resultado ante su público la próxima semana para hacerse un lugar en los octavos de final.

Como si el resultado adverso fuera poco, Lautaro Martínez sufrió un desgarro en el gemelo que lo marginará del partido de vuelta, el próximo martes. El capitán del equipo pidió el cambio a los 16 minutos del complemento y los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión.

En conferencia de prensa, Chivu, entrenador del Nerazzurro, se lamentó por la pérdida de su goleador, ya pensando en el intento de remontada en la serie: “Lo perdimos. La lesión es bastante grave”.

De esta manera, Lautaro se perderá los próximos partidos con Inter y no solo afecta a esta etapa crucial de la Champions League, sino también a la Serie A, donde el equipo se encuentra puntero. Además, la noticia retumba en la Selección Argentina.

Scaloni, atento a la lesión de Lautaro Martínez

El entrenador de Pujato ya piensa en la Finalissima, la posibilidad de sumar una nueva estrella como mandamás de la Selección Argentina. Afortunadamente para el surgido de Racing, falta más de un mes para la celebración del evento ante España, campeón de la Eurocopa.

El 27 de marzo, el Estadio de Lusail será el escenario de esta nueva edición del choque de ganadores continentales. Con 5 semanas por delante, Lautaro está a tiempo de reponerse y formar parte de la convocatoria, aunque habrá que esperar a su evolución y regreso a las canchas.

Publicidad

Publicidad

ver también Las lesiones en la Selección Argentina abren lugar para la consolidación de hasta 10 futbolistas de cara a La Finalissima ante España

Datos clave