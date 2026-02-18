River hoy: defensa de Quintero a Gallardo, posición sobre el cupo para reforzar y autocrítica de Martínez Quarta

Tras dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, River pudo respirar con alivio tras lograr la clasificación en Copa Argentina, teniendo que sufrir de todos modos para derrotar 1-0 a Ciudad de Bolívar gracias a un gol de Juan Fernando Quintero de penal, a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario.

Después de esa victoria, quedó tiempo para que Juan Fernando Quintero ensayara una nueva defensa a Marcelo Gallardo y también para que Lucas Martínez Quarta hiciera una profunda autocrítica sobre la actualidad del equipo. Además, el DT dijo cuáles podrían ser los pasos a seguir con el cupo para fichar que tiene libre El Millonario.

Quintero volvió a respaldar a Gallardo

Tras ser el mejor jugador de River en San Luis y marcar el gol que valió triunfo y clasificación en Copa Argentina, Juan Fernando Quintero volvió a expresar su más absoluto respaldo a Marcelo Gallardo. “Cada uno discute o mira lo que siente, pero Marcelo es un tipo que ha hecho la historia de River. Sabemos la realidad, pero si me hablás a mí, creo que estos momentos son mucho mejores para él: lo hacen más fuerte. Yo también pienso así”, dijo el capitán.

Y agregó: “No podemos olvidarnos de lo que genera el fútbol argentino. Todo el mundo piensa que podemos ganar 3-0 o 4-0, pero los que estamos dentro del campo de juego sabemos que es difícil. No todos asumimos el juego de la misma forma, tenemos cualidades diferentes. A veces nos peca la ansiedad, pero lo que generamos en el juego fue bueno. Si hubiéramos concretado las jugadas, el partido hubiera quedado con más ventaja. Lo importante es que River gane”.

River respiró en San Luis con el ajustado triunfo sobre Ciudad de Bolívar.

El proceder de River con su cupo para fichar

Más allá de que River cuenta con un cupo para incorporar por la dura lesión que sufrió Juan Portillo, Marcelo Gallardo advirtió en conferencia de prensa que podrían no hacer uso de esa opción. “No es fácil incorporar. No es fácil que haya jugadores disponibles con la jerarquía que tiene River“, señaló durante su conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Hoy jugó Freitas, un chico que viene mostrando condiciones. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. No queremos traer por traer y tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien. Tratamos de asumirlo con cierta lógica”.

ver también Marcelo Gallardo reveló por qué River no busca más refuerzos: “No queremos traer por traer”

Autocrítica de Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta fue autocrítico del actual funcionamiento del equipo más allá del triunfo conseguido este martes ante Ciudad de Bolívar. “No era fácil, porque todos sabemos cómo es la Copa Argentina, lo difícil que es y cómo te salen a jugar. Es un paso, sabemos que quizás estamos en dificultad, nos cuesta un poco encontrar el gol y no nos escondemos“, comenzó diciendo.

Y continuó: “Nos hacemos cargo de eso, estamos trabajando, queremos mejorar porque somos los primeros responsables y somos los primeros que queremos ganar para darle una alegría a la gente”.

Publicidad

Publicidad

Data clave