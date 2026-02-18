Boca hoy: Figal gana terreno, Nandez habló con Riquelme, el rumor de Josema Giménez y más

El miércoles 18 de febrero llega con novedades en Boca. El equipo de Claudio Ubeda entrena con la cabeza puesta en el clásico con Racing, en una jornada clave para saber cuáles serán los cambios respecto a la igualdad ante Platense en La Bombonera.

La palabra de Nahitan Nandez sobre los contactos con Juan Román Riquelme, la verdad detrás de los rumores de un posible arribo de Josema Giménez y la posible titularidad de Nicolás Figal son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El reclamo de Morena Beltrán a Claudio Ubeda por la falta de minutos de Lucas Blondel

En el medio del irregular presente futbolístico de Boca y en el momento de mayor peligro para la titularidad de Juan Barinaga, los nulos minutos de Lucas Blondel siguen haciendo ruido. El ex Tigre acumula tres partidos seguidos quedando afuera de la convocatoria y es por eso que la periodista Morena Beltrán salió al cruce con dardos para Claudio Ubeda.

Mientras se debatía la poca consideración para el lateral derecho en ESPN F90, la periodista exteriorizó su postura, asegurando que la decisión de no darle rodaje es del cuerpo técnico: “Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a (Miguel) Russo; si con los cuatro entrenadores anteriores jugó, siendo titular o suplente, pero jugó“.

Nández confirmó contactos con Riquelme para volver a Boca

Desde el momento en el que decidió marcharse hacia el fútbol europeo en 2019, Boca le dejó abierta la puerta a Nahitan Nández. El uruguayo, actualmente en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, aseguró que estuvo en contacto con Juan Román Riquelme, quien desea repatriarlo tarde o temprano.

“Román me mandó mensajes en su momento, estuvimos en contacto por un tiempo. Me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta“, soltó el mediocampista en diálogo con el medio uruguayo El Espectador Deportes.

Figal podría ser titular

Con poco tiempo por delante, Úbeda ya piensa en lo que será la formación titular para enfrentar al combinado dirigido por Gustavo Costas. La baja de Leandro Paredes ya supone cambios importantes, pero también se extenderían hacia la defensa.

Nicolás Figal podría ser uno de los ingresos para el partido de este viernes. El zaguero, que no juega desde el duelo ante Tigre en noviembre por el Torneo Clausura, tomaría el lugar de Lautaro Di Lollo en dupla con Ayrton Costa.