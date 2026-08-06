Boca confirmó la llegada de Enner Valencia como refuerzo: cuándo firma su nuevo contrato

Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca. Si bien ya se sabía de antemano que había un acuerdo verbal para que se convierta en incorporación, acaba de confirmarse oficialmente. Tal como sucede habitualmente, a través de la cuenta del Xeneize dedicada a los mercados de pases, se reveló que está próximo a aterrizar al país para estampar la firma.

Enner Valencia, delantero ecuatoriano. (Getty Images)

Para contratar al delantero de 36 años, el conjunto de la ribera no debió desembolsar dinero por su ficha ya que llegó en condición de libre luego de su última estadía en Pachuca. En ese contexto y tras el pedido expreso de Rodolfo Arruabarrena de ampliar las variantes en la zona ofensiva, Juan Román Riquelme aceleró y cerró al ecuatoriano.

Lo cierto es que, según informó Boca en su cuenta, Valencia llega este viernes por la tarde a Argentina. Una vez que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasará la noche y el sábado por la mañana se realizará la revisión médica. De no mediar inconvenientes en ese ítem, luego sí firmará su contrato hasta diciembre de 2027.

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Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 6, 2026

De esta manera, será la cuarta cara nueva del mercado de pases de mitad de 2026 del Xeneize, para sumarse al plantel que comanda tácticamente el Vasco. Así las cosas, se añade a los arribos de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero, que ya son habituales titulares en cada uno de los encuentros que se disputaron en este segundo semestre.

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Valencia tiene 36 años y viene de disputar 22 partidos en la Liga MX durante la última temporada. Su saldo fue de 8 goles y 1 asistencia. Además, disputó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, donde es goleador histórico: jugó los cuatro juegos de su equipo como titular y no logró convertir.

Enner Valencia en Pachuca. (Getty Images)

Arruabarrena había mantenido conversaciones con Riquelme para pedirle un 9. Esto se debe a la lesión de espalda de Adam Bareiro y a los problemas físicos de Milton Giménez durante la temporada. Ahora, el ecuatoriano peleará el puesto con ambos, además de Miguel Merentiel.

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La carrera de Enner Valencia

La trayectoria de Enner Valencia inició en Emelec, donde disputó 117 partidos y marcó 23 goles. Su gran nivel facilitó su salto al Pachuca y posteriormente a la Premier League de Inglaterra. En el fútbol británico defendió los colores del West Ham United y del Everton, acumulando 13 anotaciones oficiales.

De regreso a Norteamérica se transformó en la gran figura de Tigres, institución donde registró 34 tantos y 14 asistencias. Más tarde retornó a Europa para vivir su etapa más fructífera con el Fenerbahce de Turquía, firmando 59 goles en 116 presentaciones. En 2023 se incorporó al Internacional de Brasil, donde disputó 100 compromisos y festejó 31 conquistas.

Enner Valencia en Inter de Porto Alegre. (Getty Images)

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Tras un segundo ciclo en Pachuca, el balance general por clubes ratifica la enorme constancia de su carrera. A lo largo de su paso por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el artillero acumula 590 partidos oficiales y más de 37.000 minutos. En su carrera, registra 187 goles anotados en clubes, que se suman a los 49 que anotó con su selección.