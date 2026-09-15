Si Boca clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

El rival del ganador de esta serie de playoffs se definió minutos antes del pitazo inicial en el Morumbí. Todos los detalles.

Este martes desde las 21:30 de Argentina, en el Estadio Morumbí, Boca visitará a Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos se ven las caras en Brasil por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

En el compromiso de ida, el Xeneize se impuso por 1 a 0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que parte con ventaja de cara a la clasificación, aunque la serie sigue abierta y se definirá en tierras paulistas.

Quien siga en la competencia sudamericana ya sabe quién será el rival en las semifinales: Vasco da Grama. El cuadro con sede en Rio de Janeiro clasificó luego de eliminar a Independiente Santa Fe, minutos antes del inicio del encuentro entre el club de la Ribera y el Tricolor

De clasificar, la ida se disputará entre el 13 y el 15 de octubre en La Bombonera y la revancha en el Estadio São Januário, entre el 20 y el 22 del mismo mes, con fechas y horarios aún a confirmar de manera exacta.

Cómo ver Sao Paulo vs. Boca por la Copa Sudamericana

Este encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también por las plataformas de Paramount+ y DGO. Por otro lado, Flow también transmitirá este partido en el canal 109, al tomar la señal original de DSports.

El cuadro de la Sudamericana 2026