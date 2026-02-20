Es tendencia:
Tras los silbidos a Edinson Cavani, los hinchas de Boca destrozaron a un titular: “Se arrastra en la cancha”

Por medio de las redes sociales, hubo muchísimas críticas hacia uno de los titulares que colocó Claudio Úbeda.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de Boca, presentes en La Bombonera en un nuevo partido.
© Getty ImagesLos hinchas de Boca, presentes en La Bombonera en un nuevo partido.

Boca no tuvo una buena noche, se preparó para evitar una caída y lo logró. Pero no jugó bien, y solo resistió las pocas llegadas de Racing, con quien empató sin goles ante una Bombonera muy impaciente que no solo reprochó a Edinson Cavani.

A lo largo de los 90 minutos, el partido fue muy flojo. De ambos lados. Pero los hinchas del Xeneize hicieron foco en la actuación de los dirigidos por Claudio Úbeda, y por medio de las redes sociales se encargaron de llenar de críticas a Tomás Belmonte.

El mediocampista con pasado en Lanús no tuvo una buena performance. El único futbolista que aprobó fue Milton Delgado, que brindó una correcta actuación. “Aranda esta en el banco viendo como Belmonte se arrastra en la cancha y cómo le rebotan todas las que le llegan”, exclamó el usuario de X (ex Twitter) @TevistaDeTevez para reclamar el ingreso del juvenil, quien terminó sumando algunos minutos, pero no como pretendía la hinchada.

Durante los 79 minutos que afrontó, Belmonte acertó 12 de 19 pases precisos, y obtuvo un 63% de efectividad. Además, aportó un 53% en pases en el campo rival y acertó 8 de 15, como así también acertó los cuatro que brindó en campo propio. Sin embargo, perdió el balón en 9 ocasiones y recuperó en cuatro oportunidades.

Las críticas a Tomás Belmonte

Los números de Tomás Belmonte en Boca

Desde que llegó a Boca, fueron 46 los partidos que afrontó Tomás Belmonte: anotó un gol y no aportó asistencias. Su contrato finaliza en diciembre de 2028.

DATOS CLAVES

  • Boca Juniors empató sin goles frente a Racing en un partido disputado en la Bombonera.
  • Tomás Belmonte registró un 63% de efectividad en pases precisos durante los 79 minutos jugados.
  • El mediocampista Milton Delgado fue el único futbolista del equipo de Claudio Úbeda que aprobó.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

