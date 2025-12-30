El nuevo plan de Boca para concretar el arribo de Marino Hinestroza

A lo largo de los últimos días, Atlético Nacional complicó las negociaciones para que Boca se lleve a Marino Hinestroza, quien ya declaró su interés por jugar con la camiseta azul y amarilla. Hace tiempo que Juan Román Riquelme viene trabajando en su arribo, pero hasta ahora todo parece muy complejo.

Según pudo saber BOLAVIP, la buena predisposición de Boca fue puesta a prueba en dos oportunidades. La primera charla giró en torno a una cifra de 4,5 millones de dólares. Desde Brandsen 805 dieron el visto bueno. Acto seguido, desde Medellín ajustaron el número y pidieron 5 millones. El Xeneize volvió a aceptar y se estiró hasta esa cifra para cerrar al extremo. Pero faltaba un capítulo más.

Dado que Atlético Nacional solicita quedarse con un porcentaje de una futura venta y el porcentaje que cederá del pase del jugador, en la dirigencia Xeneize quedaron descolocados, ya que en ninguna de las charlas previas habían discutido la inclusión de una plusvalía o un porcentaje a futuro. Pero lejos de darse por vencidos, sacaron una carta debajo de la manga.

A este medio le comunicaron que desde el club de La Ribera aún reclaman una deuda que mantienen los colombianos por la ficha de Jorman Campuzano, la cual asciende a 850.000 dólares. Ahora le ofrecerán a los directivos del Paisa la chance de olvidar dicho dinero para que Hinestroza abandone Medellín y se mude hacia Buenos Aires para jugar con la camiseta azul y oro.

Boca no se da por vencido para sumar a Marino Hinestroza. (Getty Images)

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Marino Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Barracas Central quiere a Norberto Briasco y Juan Ramírez para jugar la Copa Sudamericana y Boca ya le dio una respuesta

ver también La joya de Boca que la rompió en Reserva y en la Selección Sub 20 ahora pide pista en Primera División: “Me tengo que presentar”

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

DATOS CLAVES

Boca ofertó u$s 5 millones por el extremo Marino Hinestroza tras aceptar el aumento.

por el extremo tras aceptar el aumento. Atlético Nacional exigió porcentaje de futura venta a último momento, trabando la operación.

de futura venta a último momento, trabando la operación. Boca perdonaría deuda de u$s 850.000 por Jorman Campuzano para concretar el fichaje.

Publicidad