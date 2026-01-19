Vasco Da Gama superó la oferta de Boca y Marino Hinestroza podría irse a jugar a Brasil

A fines de 2025, Boca comenzó con una novela que tuvo muchísimos capítulos. Y estaba cerca de terminar. Pero el diálogo se enfrió y, en las últimas horas, Marino Hinestroza podría dejar Atlético Nacional para emigrar hacia Vasco da Gama. Sí, aunque resulte totalmente inesperado, el futuro del extremo podría estar en Brasil.

Cuando los directivos del Paisa recibieron la última propuesta del Xeneize, fijada en 5 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza, y por la que dejaban un 20% de plusvalía, apareció un nuevo conflicto: el futbolista no viajó hacia Buenos Aires y puede emigrar hacia Río de Janeiro.

A pesar de que tenía pasajes reservados para volar en estos días, BOLAVIP pudo confirmar que los cariocas, comandados por Fernando Diniz, ofrecieron 6 millones de dólares para quedarse con la ficha del caleño de 23 años. Incluso, la propuesta que enviaron a Medellín no solo supera a la del Xeneize en términos económicos, sino que también en cuestiones operativas, ya que se hacen cargo de todos los impuestos de la operación.

Ahora bien, mientras los directivos colombianos aceptaron las dos ofertas que recibieron, quien deberá definir será el propio jugador. Su futuro puede estar en el fútbol argentino o en el brasileño. En ambos casos, el salario y su deseo será lo que termine de mover la aguja para que se incline por la camiseta azul y oro o la del conjunto que viene de perder a Pablo Vegetti.

Sus números en Atlético Nacional

Marino Hinestroza disputó un total de 56 partidos con Atlético Nacional tras su paso por la MLS, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

