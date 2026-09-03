Italia le robará una joya de 25 millones a Argentina y Alemania pensando en el Mundial 2030

En tierras tanas afirman que Nicolo Tresoldi, figura del Brujas belga, se inclinará por la Azzurra entre las tres naciones que puede representar.

En los últimos años, la Selección Argentina ha potenciado su programa de scounting en Europa con varios juveniles que fueron denominados europibes. Casos como lo de Alejandro Garnacho, Nico Paz, Matías Soulé y otros tantos pasaron y siguen vigentes en el proyecto para el presente y futuro de la Albiceleste.

Entre los que aún no tuvieron la oportunidad de ser parte de la Selección se encuentra el delantero Nicolo Tresoldi. El tanque de 22 años, valuado en 25 millones de euros, es figura del Brujas de Bélgica y ha tentado a otros equipos en este mercado, tales como Atlético de Madrid, RB Leipzig, Manchester United y otros tantos, aunque terminó quedándose en el gigante belga.

Nacido en Cagliari, Italia, Tresoldi coqueteó con la Azzurra y con un posible llamado de la Selección Argentina, ya que su madre es argentina, pero, hasta el momento, representó a la Selección Alemania debido a que obtuvo el pasaporte de dicha nación por sus casi 10 años residiendo allí.

De hecho, el delantero es canterano del Hannover, donde también dio sus primeros pasos profesionales. Incluso, Tresoldi tuvo chances de ser mundialista en 2026 con Alemania, pero Julian Nagelsmann bajó el pulgar a su citación. Ahora, su futuro internacional podría cambiar, ya que llegó el tan ansiado llamado de Italia.

Tresoldi en Alemania (Getty)

Según informó la Gazzetta dello Sport en las últimas horas, el flamante nuevo entrenador, Roberto Mancini, quien encabeza el nuevo proyecto italiano rumbo al Mundial 2030, llamó a Nicolo Tresoldi y le hizo saber que quiere contar con él desde esta próxima fecha FIFA.

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La respuesta del delantero, según la fuente citada, sería positiva. De hecho, ya se mandó todo el papeleo a FIFA para aprobar el cambio de nacionalidad a tiempo. En ese caso, sería citado para los amistosos de septiembre. La Selección Argentina se contactó con el delantero, pero no pasó a cuestiones formales. De no mediar inconvenientes, finalmente Tresoldi jugará para su tierra natal: Italia.

La respuesta reciente de Tresoldi sobre la Selección Argentina

En febrero de este año, en diálogo con ESPN, Tresoldi se refirió a la posibilidad de jugar para la Selección Argentina, donde añadió: “Es un país muy lindo, no lo conozco, quiero viajar con mi madre. Puedo jugar para Argentina, pero ya veremos que pasa en el futuro. De momento, juego para Alemania”.

El perfil de Nicolo Tresoldi

Edad y origen: 21 años, nacido en Cagliari, Italia .

21 años, nacido en . Club actual: Club Brujas (Bélgica).

(Bélgica). Formación: Se formó en las filas del Hannover 96 en Alemania.

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La conexión argentina