¿Boca infringió el reglamento? El reclamo que investiga Vélez tras el duelo por Copa Argentina

Ante el Fortín, el Xeneize presentó 6 extranjeros en la planilla y solo se permiten 5 futbolistas nacidos en otro país.

El miércoles por la noche, Boca venció a Vélez por penales y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, 48 horas después de que finalizó el partido, las redes sociales estallaron con una enorme polémica: el Xeneize contó con 6 extranjeros. En medio de ese contexto, el Fortín podría reclamar los puntos ante el organismo.

Cabe recordar que en el conjunto de la ribera fueron titulares: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay) y Sebastián Villa (Colombia). A su vez, tras haber firmado planilla, integraron el banco de suplentes Carlos Palacios (Chile), Ángel Romero (Paraguay) y Enner Valencia (Ecuador). Vale resaltar que no tienen nacionalidad argentina.

Los titulares y suplentes de Boca vs. Vélez. (@BocaJrsOficial)

En primer lugar hay que aclarar que Vélez todavía no presentó ningún reclamo ante las autoridades del fútbol argentino, que están a cargo de la Copa Argentina. Sin embargo, podría hacerlo en las próximas horas. Al mismo tiempo es bueno destacar que, según la información recolectada por BOLAVIP, no cambiaría el resultado del partido.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, desde la AFA sostienen que Ángel Romero no cuenta porque no ingresó al campo de juego y permaneció entre los relevos. Por otro lado, en caso de que se realice un reclamo formal, la resolución la determinaría el Tribunal de Disciplina. De esta manera, se espera que haya más novedades en estos días.

Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca. (@BocaJrsOficial)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, desde Vélez manifiestan que estarían dadas las condiciones para presentar un reclamo, salvo que aparezca un documento que avale lo hecho por Boca. De estar legalmente habilitados para realizar la queja formal ante la Asociación del Fútbol Argentino, el Fortín pisaría el acelerador.

Un dato importante a tener en cuenta es que Miguel Merentiel (Uruguay) y Williams Alarcón (Chile) no cuentan porque poseen la nacionalidad argentina. Debido a que en los últimos meses ambos futbolistas recibieron la notificación de que son ciudadanos albicelestes por su larga estadía en el país, están desligados del conflicto que surgió en estas horas.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca. (@BocaJrsOficial)

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Qué dice el Reglamento de la AFA

Extracto del Reglamento de la AFA.