Briatore protagonizó un escándalo al acusar a McLaren en la previa del GP de Italia

El asesor ejecutivo de Alpine mostró su enojo por un fallo del Tribunal de Apelaciones de la FIA que le retiró el podio de Mónaco a Gasly.

En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones de la FIA falló y le retiró el podio del GP de Mónaco a Pierre Gasly. La decisión obedece a una sanción que recibió el francés por exceso de velocidad en el pit line. Por tal motivo, el compañero de Franco Colapinto quedó en el séptimo lugar de aquella carrera corrida el pasado 7 de junio.

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Este viernes, en la antesala del GP de Italia, Flavio Briatore participó de una rueda de prensa junto a los líderes de Ferrari y McLaren y allí, el asesor ejecutivo de Alpine fue muy duro: “Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel. Uno de los jueces actuó como un fiscal. Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren“.

Además, agregó: “Tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en MSO, Beverly Hills. Tiene una fundación, se llama One Drop, y McLaren le donó dos o tres autos McLaren. Esto fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros“.

Flavio Briatore, Frederic Vasseur y Andrea Stella. (Foto: Getty).

La respuesta de McLaren

Andea Stella, líder de McLaren, fue consultado en esa misma rueda de prensa -en la que estaba frente a frente con Briatore- sobre el asunto y respondió: “Mi reacción se refiere a la decisión de la Corte Internacional de Apelaciones. Si queremos hablar de eso, con gusto daré mi opinión. Acabamos de publicar también un comunicado. Si quieres hablar de este tipo de acusaciones, creo que no es el momento adecuado”.

También dijo: “Presentamos una apelación porque queríamos asegurarnos de que se buscara esa claridad. Teníamos inquietudes que iban más allá del hecho de que pudiéramos haber perdido dos puntos del campeonato. Probablemente, estos dos puntos del campeonato no vayan a marcar ninguna diferencia”.

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“Nos preocupaba la aplicación de la igualdad y la equidad deportivas, y esto es importante. Y esto no solo es importante para McLaren. De hecho, no solo Red Bull presentó la apelación, sino que todos los equipos estuvieron presentes en la audiencia porque este fue un momento muy importante en términos de aclarar cómo aplicamos las reglas”, completó Stella.

Briatore no bajó el tono

“Filippo Marchino es juez; se comportó de manera muy desagradable durante la audiencia, actuando como un fiscal. Y después descubrimos cuál es la razón por la que este tipo se comportó de manera tan desagradable. Está muy vinculado a McLaren. Eso lo noté”, dijo el italiano.

DATOS CLAVE

Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco por sanción de la FIA.

perdió el podio del GP de Mónaco por sanción de la FIA. Flavio Briatore denunció conflicto de interés de un juez del tribunal con McLaren.

denunció conflicto de interés de un juez del tribunal con McLaren. Pierre Gasly quedó relegado al séptimo puesto de la carrera del 7 de junio.