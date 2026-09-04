Carlos Tevez tendrá su despedida en la cancha de Boca: Messi y Cristiano Ronaldo fueron invitados

Tras 5 años desde su retiro, el Apache recibirá un partido homenaje para ponerle punto final a su carrera profesional.

Este viernes surgió una noticia muy destacada: Carlos Tevez hará su partido despedida en La Bombonera. Después de más de 5 años desde su retiro, el Apache finalmente tendrá su homenaje en la cancha de Boca, el club de sus amores. En ese sentido, estará plagado de figuras mundiales y fueron invitados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo…

Carlos Tevez, durante su última etapa en Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que, si bien se retiró en 2021, recién lo confirmó a mediados de 2022 durante una entrevista con Alejandro Fantino. Allí, el Apache reconoció que “había perdido a mi fan número uno”, en alusión al fallecimiento de su padre, que significó un antes y un después en su vida. Tras sumar varias experiencias como entrenador, ahora sí le dirá adiós a los botines.

Lo cierto es que, según informó Marcelo Palacios, Tevez tendrá su partido despedida en diciembre. Con el claro objetivo de cerrar su etapa como futbolista, el ex delantero lo hará en La Bombonera antes de fin de año. De esta manera, el Jugador del Pueblo recibirá un emocionante homenaje sobre el campo de juego de la cancha de Boca.

Carlos Tevez, durante su última etapa en Boca. (Getty Images)

Vale resaltar que es considerado el último ídolo de Boca, ya que fue el futbolista más reciente en convertirse en leyenda en la gloriosa historia del Xeneize y luego ningún otro pudo conseguirlo. Además, salió campeón en sus tres etapas, sin tener en cuenta que realizó las divisiones inferiores, debutó como profesional y también colgó los botines con la azul y oro.

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Un dato importante a tener en cuenta es que invitó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Además de compartir vestuario y formar duplas letales, con el portugués en Manchester United y con el astro en la Selección Argentina, es muy amigo de ambos cracks. Por ese motivo, se espera que estén en La Bombonera para asistir al partido homenaje de Tevez.

Carlos Tevez con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Getty Images)

Los números de Carlos Tevez en Boca

Desde su debut el 21 de octubre de 2001 hasta mediados de 2021, Carlos Tevez disputó un total de 279 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 94 goles y repartió 56 asistencias. Además, conquistó 11 títulos: Copa Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2004 en el plano internacional y en lo doméstico ganó Campeonato 2003, 2015, 2017, 2018, 2020, Copa Argentina 2015, Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.

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