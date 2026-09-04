De maestra de primaria a debutar en UFC: la historia de la argentina Sofía Montenegro

Conoce esta historia de la cordobesa que buscará deslumbrar al mundo en su primera aparición en el octágono más salvaje del planeta.

La vida muchas veces te sorprende y te va llevando por caminos que jamás imaginaste caminar. Lo que empezó como una búsqueda personal para combatir el sobrepeso y hacer actividad física terminó convirtiéndose en una pasión absoluta que obligó a archivar los manuales escolares para calzarse las guitarras de entrenamiento y soñar en grande.

Nacida en Córdoba e hija del exfutbolista Ricardo Montenegro, Sofía aprendió en su casa la disciplina del atleta de élite. Sin embargo, su vocación inicial parecía estar lejos de las jaulas: estudió el profesorado de educación primaria y a los 21 años ya estaba lista para pararse frente a las aulas. Pero cuando las artes marciales mixtas se cruzaron en su camino, la cordobesa entendió que su verdadero destino estaba sobre el tapiz.

Para financiar su carrera deportiva dio clases particulares, trabajó en varios gimnasios y enfrentó el escepticismo de un ambiente difícil. La apodaron La Bruja por la firmeza de su carácter, un sello que la llevó a protagonizar una auténtica “guerra” en el Dana White’s Contender Series que le abrió las puertas de la compañía más importante del mundo.

Hoy, tras dejar su provincia, a sus seres queridos y armar las valijas para instalarse en México, aquella docente que enseñaba a leer y escribir está lista para dar la lección más importante de su vida en la UFC. Con la bandera argentina sobre los hombros, Sofía charla en exclusiva con Bolavip y demuestra que nunca es tarde para reescribir la propia historia y transformar las tizas en los puños de una verdadera guerrera.

Entrevista completa de Sofía Montenegro con Bolavip

–¿Cómo te sentís y qué fue lo que te sucedió en México en febrero que no pudiste pelear?

–Estoy muy emocionada por todo lo que se viene, muy feliz de estar acá. En un principio fue un poco duro, una situación dura de atravesar. Podría decir que fue uno de los momentos más duros de mi carrera como deportista, pero gracias a Dios y a la disciplina que siempre le doy a todo lo que hago en esta vida, he podido llegar otra vez a estar en esta instancia y esta vez poderla disfrutar un poco más, ¿verdad? Fue algo más hormonal, algo más por mí, la Sofi mujer, digamos, que por algo del corte de peso. Yo incluso todavía no había iniciado con todo mi proceso.

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-¿Qué análisis hiciste de tu rival? La francesa Delphine Benouaich.

-He visto que mi rival tiene un estilo bastante completo; no es una peleadora que se destaque por ser especialista en algo, así que creo que va a ser una pelea que se puede ir para cualquier lado. Puede ser una pelea de striking o a ras de lona. Me emociona la idea y estoy más que segura de que voy a poder dominar, sea donde sea que vaya la pelea.

–¿Cómo te gustaría que te conozca la gente?

-Hay algo que repito bastante y es que yo llegué a la UFC para quedarme y no para ser una más. Me gustaría mucho destacar y ser recordada por una diferencia, como hicieron los grandes atletas del Salón de la Fama.

-¿En qué momento de tu carrera te toma esta oportunidad?

–Siento que física y mentalmente he llegado a un punto de madurez preciso para cómo va el récord de mi carrera, para cómo se van dando las cosas. He llegado en un muy buen momento y creo que todavía tengo mucho para dar. Me agarra mi debut en mi mejor momento físico, así que estoy emocionada porque creo que voy a poder hacer una diferencia de acá a los siguientes 10 años.

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-¿Qué opinión tenés sobre el presente de Argentina en UFC?

–Tenemos mucho talento; nos falta un poco de inversión, como en casi todos los deportes, pero siento que sí podemos. Los argentinos tenemos muchos recursos, somos muy apasionados y la verdad es que siempre que vamos a pelear mostramos un show cualquiera que lo haga, incluso en boxeo o en otras artes marciales. Así que principalmente nos veo muy bien parados, y ahora que somos más dentro del roster, con un poquito más de posibilidades de exponernos al mundo y que nos conozcan.

–¿Cuáles son tus sueños más grandes como atleta?

–Mi sueño más grande en la compañía es dejar una marca con mi nombre, que se me recuerde por algo en especial. Sé que mi llegada a la UFC con mi pelea en el Contender fue algo que dio bastante que hablar, pero sí me gustaría hacer cosas que me marcaran a mí como peleadora digna de un Salón de la Fama o de ser recordada por mi estilo, como sea. Luego me gustaría ser campeona de la categoría, ser de las primeras campeonas argentinas. Estoy muy segura de que el interés va a llegar, primero porque la veo muy cerca ya de esa posibilidad, pero me gustaría ser la siguiente.

–¿Tu familia te acompaña a los eventos? ¿Les gusta verte o les da impresión?

-La verdad es que mi familia no ha podido nunca, desde que soy profesional, ir a verme. Sí cuando era amateur y peleaba kickboxing me acompañaron muchas veces, pero nunca tuve la chance de hacer que ellos me vieran como profesional, y mucho menos en MMA. No sé si lo disfrutan, más que nada porque siempre suelo hacer peleas muy sangrientas y duras, y suelo tener muchas guerras. Pero sí están muy felices y orgullosos de que yo pueda vivir de mi sueño, que muy pocas personas tienen esa suerte, y se sienten orgullosos de mí, me acompañan bastante. Lo único malo es que mi deporte me tiene lejos de casa casi todo el año, pero siempre es una emoción volver a encontrarlos y siempre me siento muy acompañada por ellos; sea como sea, se hacen notar y se hacen presentes.

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–¿Dónde llevas a cabo tu preparación?

-En estos momentos vivo en México. Hace algunos años se abrió un Instituto de Perfeccionamiento que llevó a 40 peleadores latinos a hacer unas pruebas en donde quedamos solo 16. Fuimos preparados para entrar a la UFC al más alto rendimiento, con los mejores especialistas que puedas encontrar en Latinoamérica. A partir de ahí, luego de firmar mi contrato, yo tomé la decisión de quedarme, de quedarme a vivir en México para seguir entrenando con este equipo de peleadores tan avanzados y profesionales, desde mi nutriólogo hasta mi coach, que pueden darme recursos de alto nivel.

-¿El próximo paso es mudarse a Estados Unidos o no necesariamente?

-Me gustaría quedarme en Ciudad de México, tengo una posibilidad muy grande entrenando en el Instituto. En realidad, un sueño muy, muy grande es hacer todo esto desde Córdoba, desde mi casa, donde me siento yo. Creo que todavía no me ha llegado esa posibilidad y no va a llegar tan pronto, porque necesito de compañeras que me ayuden a entrenar y algunos recursos que el Instituto me los puede brindar con más facilidad, así que me seguiré quedando en Ciudad de México.

–¿Qué es lo que más extrañas de tu Córdoba querida?

-Lo que más extraño, más allá de que las costumbres sean diferentes, la comida y todo eso, es a mi gente. Si algo caracteriza a Córdoba es la alegría que se siente en la calle cuando ves a alguien pasar en bicicleta cantando o a alguien que te hace un chiste sin conocerte. Extraño mucho esa calidez. Soy, fui y seré siempre cuartetera. Me encanta, me da muchos recuerdos alegres, mucha alegría el ritmo, así que sí, el cuarteto me encanta.

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-Volviendo a lo que va a pasar el sábado. ¿Qué tipo de pelea te haría sentir que estás teniendo el control de las acciones?

-Me gustaría tener una pelea de intercambio, tener una pelea de pie. Si bien hay que cerrar y cerrar por puntos, las peleas se ganan como sea, pero sí me gustaría demostrar que he evolucionado mucho mi striking. Siempre fui una buena striker, pero he evolucionado mucho y en esta categoría va a dominar mucho mi poder.

-¿Sentís que tenés que ganar de manera obligada?

-Me siento, no sé si presionada por el resultado, pero sí por ahí un poco más por lo que quiero demostrar. Me gustaría que quede en claro todo el trabajo que he hecho, así que esa en realidad es la presión: de que se pueda ver, que pueda quedar plasmado todo el trabajo que hay detrás, todo lo que hemos hecho con mi equipo más allá del resultado.

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–Te propongo que dejes una invitación para que te acompañemos en tu debut tan esperado el próximo sábado.

-Quiero invitar a toda mi gente a que este sábado 5 de septiembre se conecten por Paramount+ a ver mi pelea de debut en UFC. Voy a estar peleando aproximadamente a las 1:00 p.m. de Argentina, así que estén atentos del otro lado hinchando por mí, porque como siempre yo voy a dejar todo. Voy a demostrarles que llegué a la UFC para no ser una más y que voy a dejar una marca, así que quédense atentos al televisor porque voy a dejarlos al borde de la silla, voy a dar una guerra y voy a demostrar por qué los argentinos somos tan apasionados en lo que hacemos.