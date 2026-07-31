Tras sufrir ante O’Higgins, Arruabarrena confirmó que Boca sigue en el mercado: “El presidente está intentándolo”

El Xeneize cayó en Chile, pero logró avanzar por penales a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por el partido de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors avanzó en la definición por penales ante O’Higgins en el Estadio El Teniente. El elenco chileno triunfó en los 90 minutos, pero el Xeneize acertó más desde los 12 pasos.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se mostró aliviado por la clasificación, pero autocrítico por el rendimiento de sus dirigidos. En la misma línea, volvió a admitir que, junto a Juan Román Riquelme, buscan a un centrodelantero en el mercado de pases.

“El objetivo era pasar, por el momento, por la situación, por lo que venimos acumulando de meses. Soy autocrítico. Sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir. Hemos estado muy imprecisos, erráticos. Si bien el rival no ha tenido situaciones tan claras, nos han complicado, han tenido el dominio del partido”, inició el DT.

Y luego mencionó la situación de Boca en el mercado: “Ya fui claro. Con el presidente estamos analizando algunas opciones en cuanto a ver si el proceso de recuperación de Adam es más largo para ir a buscar un 9. Es difícil buscar las características que uno quiere. Sé que el presidente está intentándolo”.

Arruabarrena, entrenador de Boca. (Foto: Getty)

Arruabarrena confía en sus jugadores

A pesar de que solo realizó una modificación, Leonel Flores por Sebastián Villa, Arruabarrena entregó palabras de apoyo para su plantel: “Son buenos jugadores. Tengo buenos jugadores. Obviamente, hay una cuestión anímica y de rebeldía. Tenemos que salir de esa situación”.

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“La historia del club y la camiseta que tenemos nos lo imponen. Estamos obligados. Este pasaje nos tendría que dar confianza, pero tendríamos que ser autocríticos y saber que así no podemos. Lo hemos hablado en el vestuario. Pasamos, pero no había mucho que decir. Somos los primeros en entender esto”, se extendió.

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