River hoy: llega Andrada, inesperada salida y levantaron la sanción de Coudet

Todas las novedades del Millonario de este martes 28 de julio, a un día de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por el Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 28 de julio, a un día de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque. El equipo que saldría desde el arranque, la AFA le levantó la sanción a Eduardo Coudet, se ultiman detalles para la llegada de Tobías Andrada y la inesperada salida.

El XI vs. Gimnasia

Los de Eduardo Coudet visitarán al Lobo por la segunda fecha de la Zona B del Clausura con la misión de sumar de a tres y dejar atrás el pésimo arranque del semestre. Para este encuentro, el Chacho no podrá contar con Sebastián Driussi ni Aníbal Moreno, que sufrieron diversas lesiones.

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Lobo con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Ángel Correa; Facundo Colidio y Lucas Beltrán.

Nicolás Otamendi. (Foto: Prensa River).

AFA levantó la sanción de Coudet

Eduardo Coudet había sancionado con dos fechas de suspensión tras la final del Apertura entre River y Belgrano. Chacho no estuvo contra Barracas Central, pero la AFA le levantó la sanción del entrenador del Millonario y por tal motivo dirá presente el próximo miércoles desde las 19.15 horas en El Bosque cuando su equipo visite a Gimnasia.

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

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Tobías Andrada, a un paso

Las negociaciones llegaron a buen puerto y todo indica que Tobías Andrada será jugador de River. El Millonario negoció con Vélez por uno de sus jugadores más destacados y de sus grandes promesas formadas en las Divisiones Inferiores. Para Coudet era imprescindible tener a un volante creativo y por eso los cañones apuntaron al juvenil de 19 años.

Todo indica que Andrada jugará el próximo jueves para Vélez ante Talleres en Córdoba y luego será traspasado a River. Si bien las negociaciones ya existían, en Núñez decidieron avanzar luego del flojo andar del equipo en los últimos partidos, con un claro déficit en el armado de juego.

River desembolsará 5.5 millones de dólares por el 60% del futbolista, pero además si se cumplen determinados objetivos comprará un 20% más a cambio de 2.5 millones de la misma moneda. De esta manera, Vélez quedará como socio ante un futura venta.

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Tobías Andrada. (Foto: Getty).

Inesperada salida de un defensor

Varios futbolistas de Reserva de River salieron, pese a que los de Marcelo Escudero fueron subcampeones del último Torneo Proyección. Brian Gutiérrez es uno de los jugadores del Millonario que se marcharon en este mercado de pases.

El defensor se marchó a préstamo a Montevideo City Torque por un año con cláusula de repesca y opción de compra. Cabe destacar que el conjunto uruguayo disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, resta saber si su rival será el vencedor de la llave entre Tigre y Nacional.

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Brian Gutiérrez. (Foto: Prensa River).

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