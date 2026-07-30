Nuevas bajas en River: qué lesiones tienen Ángel Correa, Marcos Acuña y Mauro Arambarri

River transita una enorme crisis futbolística y perdió los 3 partidos que disputó oficialmente en este segundo semestre. En la fatídica noche del miércoles, donde cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, también se lesionaron 3 futbolistas muy importantes para Eduardo Coudet, lo que activó las alarmas. Y ahora, se revelaron los detalles de cada uno de ellos…

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

En la derrota contra el Lobo, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, sufrieron cuestiones físicas Ángel Correa, Marcos Acuña y Mauro Arambarri. Un dato importante a tener en cuenta es que tienen diferentes panoramas acordes a sus respectivas situaciones, pero el Millonario necesita tenerlos a disposición para volver a la senda del triunfo.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Correa padece un traumatismo en el muslo derecho. Lo positivo en este caso es que no se trata de una lesión de gravedad que genere demasiada preocupación, sino que es menor. De hecho, si se recupera favorablemente, podría jugar el domingo, cuando River reciba a Rosario Central por la tercera jornada doméstica.

Ángel Correa, delantero de River Plate. (Getty Images)

Por otro lado, acá sí el panorama es más completo: Acuña sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. El campeón del mundo en Qatar 2022 volvió a tener una lesión muscular y en esta oportunidad lo aleja de las canchas por dos semanas y media, como mínimo. Dado el contexto, apuntará a llegar a la Copa Sudamericana, que los partidos serán el 12 y 19 de agosto.

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A su vez, la situación del mediocampista uruguayo es diferente. Esto se debe a que Arambarri tiene un esguince de tobillo izquierdo. Si bien puede parecer grave, la realidad marca que no lo es del todo. Sin ir más lejos, si la recuperación es veloz como se estima, volvería ante Tigre el 9 de agosto, justo antes de la serie de los octavos de final por el ámbito internacional.