Tottenham llegó a un acuerdo para vender a Cuti Romero

Estaba claro que, luego del Mundial 2026, Cristian Romero cambiaría de aires. El defensor de la Selección Argentina fue el capitán de Tottenham en la última temporada, pero su situación en el club ya se volvía cada vez más conflictiva y con la llegada de Jan Paul van Hecke por 60 millones, los Spurs dejaron claro que iban a cambiar su zaguero central derecho titular.

Y todo indica que el próximo club de Cuti Romero será el Inter de Milán. Los nerazzurri cerraron recientemente a John Stones como refuerzo, directamente desde el Manchester City y ya acordaron con Tottenham el fichaje de Cuti Romero por una cifra que ronda los 40 millones de euros.

Así lo informó el periodista local Gianluigi Longari, de TV Dello Sport. No obstante, el traspaso no está cerrado, Inter debe ahora llegar a un acuerdo con el entorno de Cuti Romero por su contrato personal y las condiciones del mismo. En caso de hacerlo, el traspaso se haría oficial en los próximos días, completa el reporte.

Cristian Romero dejará Tottenham e Inter de Milán parece su destino. (Getty)

Barcelona sigue pendiente de Cuti Romero

Señala el periodista que Barcelona es una opción más del gusto personal de Cuti Romero que algo firme y viable para su futuro. El club está atento a la situación del defensor central argentino, pero su foco ahora está puesto en ver si pueden cerrar un centrodelantero, siendo Julián Álvarez, todavía, el hombre ideal.

Ante esto, se puede empezar a pensar en que Cuti Romero regresará al fútbol italiano en esta temporada 2026/27, donde ya fue parte de los planteles de Juventus y Atalanta, aunque ya sólo llegó a vestir la camiseta de este último, por un par de temporadas.

Publicidad

Síntesis