River hoy: los hinchas apuntaron contra Coudet, la racha nefasta que se igualó y la banca a Freitas

Todas las novedades del Millonario de este jueves 30 de julio, el día posterior a caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 30 de julio de 2026, el día posterior a la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata que dejó al equipo de Eduardo Coudet sin unidades en el Torneo Clausura. Los hinchas respaldaron a Joaquín Freitas pese a la caída, además cuestionaron al Chacho. Por otro lado, se igualó una racha nefasta de hace más de 100 años y el insólito pedido del entrenador que deja en claro el muy mal mercado de pases que se hizo.

Banca de los hinchas a Frietas pese a la derrota

River visitó a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura y jugó un muy mal partido en líneas generales. Creó poco peligro y si bien el Lobo no lo pasó por arriba, en una de las pocas jugadas que tuvo la mandó a guardar. En lo que respecta a rendimientos individuales, en el Millonario el único que se destacó fue Joaquín Freitas.

Coudet decidió ponerlo recostado por derecha, en una posición poco natural para él, pero así y todo logró destacarse. Un esfuerzo descomunal por la banda tanto en ataque como en el retroceso. Se asoció con Correa, siempre fue opción de pase, generó peligro y casi rompe el cero a los 33 minutos del partido, aunque la jugada fue invalidada por posición adelantada.

Los hinchas de River destacaron el partido del juvenil Freitas. No solamente por el peligro que generó, sino más bien por la entrega, el sacrificio y el entender que cuando no se puede jugar bien, lo que no se puede resignar es la garra, la lucha y en ese aspecto, Freitas fue -por escándalo- el mejor del Millonario en una noche nefasta en el Bosque.

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Los cañones apuntan a Coudet

River no levanta cabeza. Luego de perder de manera agónica la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el comienzo del segundo semestre lejos está de ser el ideal. A la eliminación ante Aldosivi en 16avos de final de la Copa Argentina, ahora se suman las dos derrotas consecutivas en las dos primeras jornadas del Clausura.

Los hinchas no perdieron la paciencia por estos tres partidos, sino que hay un arrastre de años en los que el equipo no juega bien, que los mercados de pases son lamentables, que los refuerzos no funcionan y que las decisiones del entrenador resultan difíciles de entender.

Todo eso llevó a River a vivir un presente dramático. Bolavip realizó una encuesta en su canal de WhatsApp en la que consultó a los hinchas sobre la responsabilidad de esta actualidad. Entre las opciones aparecen los jugadores, Eduardo Coudet, los dirigentes y la Secretaría Técnica con Pablo Longoria a la cabeza.

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Los resultados fueron concluyentes y la gran mayoría -más de 1400 votos- indicó que el principal responsable de este dramático momento de River es Eduardo Coudet. En segundo lugar aparece la dirigencia, mientras que los jugadores son los terceros apuntados y quien recibió menos votos fue la Secretaría Técnica.

River igualó una racha lamentable de 1912

En el Bosque, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura, con gol de Alexis Steimbach en el segundo tiempo, River perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata en condición de visitante y de esta manera sigue sin ganar desde el inicio del segundo semestre del año.

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Esta derrota no solo estira el mal momento que atraviesa el Millonario, que perdió en sus últimas cuatro presentaciones por torneos organizados por AFA, sino que también le hizo igualar una marca negativa histórica que tenía más de 100 años de vigencia, ya que ocurrió lo mismo en 1912

Según los datos del periodista Gastón Trucco, es la primera vez en 114 años que River vuelve a perder sus dos primeros partidos de un torneo local de Primera División sin convertir goles, desde la edición 1912, cuando cayó 3 a 0 con Estudiantes de Buenos Aires y 1 a 0 con Quilmes.

River perdió 1 a 0 contra Gimnasia. (Foto: Getty).

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El insólito pedido de Coudet

Tras sumar su cuarta derrota consecutiva en torneos organizados por AFA, Eduardo Coudet dijo sin pelos en la lengua: “Necesitamos 3 o 4 jugadores más en distintas posiciones”. Resulta difícil entender cómo River llegó a esta situación que, de no ser por el dramático presente futbolístico, hasta podría ser considerada como un reclamo para la dirigencia, pero en realidad es la clara muestra del desastroso mercado de pases que hizo el club de Núñez.

El mercado de pases de River estuvo muy mal planificado y más en un fútbol actual en el que casi no hay descanso entre competiciones. Los tiempos de descanso son casi nulos, las pretemporadas cada vez más cortas y por eso es fundamental para un entrenador poder contar con los refuerzos lo antes posible.

Por tal motivo, con el torneo ya empezado, es irrisorio escuchar al entrenador decir: “Necesitamos 3 o 4 jugadores más en distintas posiciones. Esto no pasa muy seguido. Los juveniles en situaciones de otro tipo son los que más ayudan, pero también tienen un proceso”.

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Son varios los factores que indican que el mercado de pases -llegadas y salidas- fue pésimamente planificado y el apuntado número 1 en esta oportunidad es Pablo Longoria, el español que se sumó tras la salida de Gallardo y asumió como Director Deportivo.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate cayó ante Gimnasia y quedó sin puntos en el Torneo Clausura.

cayó ante Gimnasia y quedó sin puntos en el Torneo Clausura. Los hinchas de River respaldaron al juvenil Joaquín Freitas tras la derrota.

tras la derrota. El entrenador Eduardo Coudet fue duramente cuestionado por los hinchas de River.