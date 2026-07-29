En medio de la venta de Tobías Andrada a River, el anuncio que hizo Vélez

Es un hecho. Tobías Andrada dejará Vélez para jugar en River, luego de que los directivos de ambas instituciones llegaran a un acuerdo económico. Pero antes de que se realice la revisión médica, el mediocampista nacido en La Matanza no podrá tener su último partido.
Por la segunda jornada del Torneo Clausura, el Fortín visitará, este jueves, a Talleres y lo hará sin la presencia de Andrada, quien quedó marginado de la lista de convocados. Y según lo que pudo averiguar BOLAVIP, fue porque entrenó a la par de sus compañeros para luego despedirse de los mismos. Claro, ante una posible lesión en el partido que entorpezca la operación, el jugador quedó marginado.
Más allá de esta información, la versión que brindan desde Liniers es totalmente diferente: el cuerpo técnico que lidera Guillermo Barros Schelotto asegura que el juvenil formado en las inferiores velezanas sufrió una molestia y que no quieren arriesgarlo. Sea por una u otra razón, la situación no se modifica: Tobías Andrada no jugará contra los cordobeses.
💪🏼💙 Nuestros convocados para la segunda fecha del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026— Vélez Sarsfield (@Velez) July 29, 2026
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Los detalles de la operación
River desembolsará 6 millones de dólares por el 70% del futbolista, pero además si se cumplen determinados objetivos -salir campeón y muy alto porcentaje de partidos jugados- comprará un 20% más a cambio de 2.5 millones de la misma moneda. De esta manera, Vélez quedará como socio ante un futura venta.
Tobías Andrada dejará Vélez y jugará en River.
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Las altas de River
El Millonario inició fuerte el mercado de pases y cerró antes del Mundial a Nicolás Otamendi. Días más tarde concretó el arribo de Mauro Arambarri, un volante uruguayo que se desempeñaba en Getafe. En plena pretemporada en España, los de Núñez confirmaron las incorporaciones de Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. El siguiente en sumarse fue Ángel Correa y en los próximos días se sumará Tobías Andrada a la lista.
DATOS CLAVES
- Tobías Andrada pasará a River tras un acuerdo económico con Vélez.
- Talleres recibirá a Vélez este jueves, pero el mediocampista no fue convocado.
- Guillermo Barros Schelotto afirmó que la ausencia del juvenil se debe a una molestia.