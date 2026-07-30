Vélez e Independiente ganaron por el Torneo Clausura y son líderes de su zona

Se juega la continuidad de la Fecha 2 y todavía hay equipos que conservan el puntaje ideal en este tramo del certamen.

Se desarrolla la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 y este jueves se pusieron en marcha 4 nuevos compromisos. Dos por la Zona A y otros dos por la Zona B. Los clubes ya miran la Tabla Anual de reojo mientras pelean por la clasificación a los Playoffs.

En Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 ante Huracán y le privó la posibilidad de mantenerse en la parte alta de su grupo. Arce y Florentín anotaron los tantos para la Lepra en el primer tiempo, mientras que Cortés marcó el descuento en la reanudación.

A la misma hora, Vélez Sarsfield consiguió un triunfazo por 3-1 ante Talleres en condición de visitante. Aliendro, Silvero y Valdés gritaron para los de Guillermo Barros Schelotto, que acumulan dos victorias en la misma cantidad de presentaciones.

En el último turno, Santiago Montiel marcó la única diferencia en Independiente vs. Newell’s en Avellaneda. Así, el Rojo acompañó al Fortín en la parte alta de la Zona A.

¡¡EL 7 BRAVO DEL ROJO!! Santiago Montiel sacó un tremendo bombazo y marcó un golazo para el 1-0 de Independiente ante Newell's.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BJ16jzF9hf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Por último, con dos goles de Leandro Diaz, Atlético Tucumán se quedó con el interzonal ante Central Córdoba, que aún no pudo sumar en la competencia. El Decano, en cambio, acumula 4 unidades en el arranque.

Publicidad

La tabla del Torneo Clausura 2026

Así se juegan las Fechas 2 y 3

Datos clave

Vélez y Guillermo Barros Schelotto vencieron 3-1 a Talleres y lideran la Zona A.

y vencieron 3-1 a Talleres y lideran la Zona A. Santiago Montiel anotó en la victoria 1-0 de Independiente ante Newell’s.

anotó en la victoria 1-0 de ante Newell’s. Leandro Díaz le dio el triunfo 1-0 a Atlético Tucumán sobre Central Córdoba.