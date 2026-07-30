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TORNEO CLAUSURA

Vélez e Independiente ganaron por el Torneo Clausura y son líderes de su zona

Se juega la continuidad de la Fecha 2 y todavía hay equipos que conservan el puntaje ideal en este tramo del certamen.

Vélez e Independiente hicieron su trabajo.
© Vélez/IndependienteVélez e Independiente hicieron su trabajo.

Se desarrolla la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 y este jueves se pusieron en marcha 4 nuevos compromisos. Dos por la Zona A y otros dos por la Zona B. Los clubes ya miran la Tabla Anual de reojo mientras pelean por la clasificación a los Playoffs.

En Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 ante Huracán y le privó la posibilidad de mantenerse en la parte alta de su grupo. Arce y Florentín anotaron los tantos para la Lepra en el primer tiempo, mientras que Cortés marcó el descuento en la reanudación.

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A la misma hora, Vélez Sarsfield consiguió un triunfazo por 3-1 ante Talleres en condición de visitante. Aliendro, Silvero y Valdés gritaron para los de Guillermo Barros Schelotto, que acumulan dos victorias en la misma cantidad de presentaciones.

En el último turno, Santiago Montiel marcó la única diferencia en Independiente vs. Newell’s en Avellaneda. Así, el Rojo acompañó al Fortín en la parte alta de la Zona A.

Por último, con dos goles de Leandro Diaz, Atlético Tucumán se quedó con el interzonal ante Central Córdoba, que aún no pudo sumar en la competencia. El Decano, en cambio, acumula 4 unidades en el arranque.

La tabla del Torneo Clausura 2026

Así se juegan las Fechas 2 y 3

Datos clave

  • Vélez y Guillermo Barros Schelotto vencieron 3-1 a Talleres y lideran la Zona A.
  • Santiago Montiel anotó en la victoria 1-0 de Independiente ante Newell’s.
  • Leandro Díaz le dio el triunfo 1-0 a Atlético Tucumán sobre Central Córdoba.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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