Olympiacos negocia por un lateral izquierdo y Francisco Ortega se acerca cada vez más a River

El elenco griego está cerca de sumar a Anass Salah-Eddine y esto facilitaría la salida del futbolista argentino.

Con la llegada de los seis primeros refuerzos, River no se baja del mercado de pases. Mientras Tobías Andrada está a un paso de sumarse al club, la dirigencia continúa con las negociaciones para incorporar a Francisco Ortega, lateral izquierdo del Olympiacos de Grecia.

En este sentido, en las últimas horas ocurrió un movimiento por parte del elenco griego que hace que el Millonario se ilusione con cerrar el acuerdo en los próximos días. Esto se debe a que el club está cerca de cerrar la llegada del lateral izquierdo marroqui, Anass Salah-Eddine.

Según pudo saber Bolavip, Olympiacos está cerca de llegar a un acuerdo con Roma, club dueño del pase de Anass Salah-Eddine para comprarle su pase y así sumarlo de cara a la próxima temporada, en la que el equipo comandado por José Luis Mendilibar jugará los playoff para clasificar a la Champions League.

De esta manera, con la llegada del lateral marroquí, Ortega no tendrá la misma participación en el campo de juego y todo indica que las diferencias entre Olympiacos y River se terminarán para llegar a un acuerdo por la transferencia definitiva del futbolista argentino de 27 años.

Cómo están las negociaciones por Francisco Ortega

En un comienzo, el club griego pretendía 7,5 millones de euros, mientras que ahora está dispuesto a desprenderse del futbolista por 6 millones de euros, quedando a la espera de una respuesta oficial por parte de River, que había ofrecido 5 millones de la misma moneda. Del lado argentino todavía no hubo una nueva oferta formal, aunque la diferencia ya no luce tan amplia como días atrás.

Además del acercamiento económico, hay otro factor que juega a favor del conjunto de Núñez: el propio Ortega le manifestó a Olympiacos su deseo de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River, una postura que podría resultar determinante para destrabar definitivamente la operación.

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Los números de Francisco Ortega en Olympiacos

Desde su llegada al club griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo disputó un total de 107 partidos, en los que convirtió un gol y aportó 8 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título internacional y tres nacionales.

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