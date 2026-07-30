El volante brasileño se suma al club de la MLS y, en su presentación, llenó de elogios al astro argentino.

A los 34 años y luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, Casemiro está listo para un nuevo desafío en su carrera. Tras finalizar su contrato con Manchester United, el volante tuvo en sus manos su futuro y se decantó por Inter Miami.

Así, el mediocampista brasileño formará equipo nada menos que con Lionel Messi, quien fue uno de sus grandes rivales cuando vestía la camiseta de Real Madrid. A pesar del historial entre ambos, Casemiro llenó de elogios al argentino y reveló que fue la gran razón para que decidiera sumarse a las Garzas.

“Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Sin dudas, estoy viviendo un sueño por jugar con uno de los mejores de todos los tiempos. Quiero disfrutar, quiero ayudarle a seguir ganando, porque es un ganador. Se junta otro jugador que quiere ganar, que quiere competir. Por supuesto, estoy aquí por él y para ayudarlo”, comenzó en su presentación.

Y extendió su idea: “Soñaba todos los días jugar junto a él. Yo sé que es imposible pararlo. Nunca he conseguido pararlo, siempre necesité ayuda de mis compañeros. En los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmitió que es imposible pararlo. Estoy muy feliz de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él”.

Casemiro, refuerzo de Inter Miami. (Foto: Getty)

“Todo el mundo sabe que he salido libre de Manchester United y tenía muchas opciones, como Italia, muchos equipos para jugar. Estoy donde quiero estar, para jugar con los mejores. Quiero disfrutar. Estar con él, hacerlo más grande. Es de los Dioses, sino el Dios del fútbol”, enfatizó el volante.

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Casemiro llega a ocupar el rol de Busquets

Desde el retiro del español, a fines de 2025, Inter Miami se quedó sin un caudillo que reparta juego y ordene al equipo en la mitad de la cancha. La voz de la experiencia de Sergio Busquets será ahora reemplazada por un símbolo de Real Madrid, que llega a aportar su fútbol, vigente a los 34 años.

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