Uno por uno, los 5 títulos que podría ganar Boca antes de fin de año

Con gol de Lautaro Di Lollo, el Xeneize venció 1-0 a River en el Superclásico y volvió a quedar puntero en la Tabla Anual.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y también selló la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Los futbolistas de Boca tras el Superclásico ante River. (Getty Images)

Cabe recordar que sigue vivo en todos los frentes, por lo que todavía está en condiciones de conseguir varias consagraciones antes de cerrar la temporada. De hecho, en los próximos días y semanas se define todo, lo que significa que cada encuentro es trascendental para el desenlace del conjunto que comanda tácticamente Rodolfo Arruabarrena.

Lo cierto es que Boca puede ganar hasta 5 títulos antes de fin de año. Aunque suene demasiado, es la realidad ya que aún puede sumar diferentes trofeos tanto en lo doméstico como en lo internacional. En ese sentido, el primero que podría conquistar es la Tabla Anual, donde solamente debe vencer a Defensa y Justicia para no depender de otros resultados.

Los futbolistas de Boca tras el Superclásico ante River. (Getty Images)

Luego, el 21 es la final de la Copa Sudamericana y se medirá frente a frente con Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Antes, chocará con el 14 ante Banfield por la semifinal y, en caso de conseguir un triunfo, el 4 de diciembre jugaría la final de la Copa Argentina ante Platense, que es el quipo que ya aseguró su plaza en el cotejo decisivo.

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Mientras tanto, el Xeneize jugará los playoffs para intentar conquistar el Torneo Clausura, donde en la fase previa fue uno de los mejores equipos en cuanto a nivel colectivo y también en resultados cosechados. Por último, si se consagra en el campeonato, clasificará automáticamente al Trofeo de Campeones, lo que significaría el quinto título del año.

Los futbolistas de Boca en el Superclásico ante River. (Getty Images)

La posible agenda de Boca hasta fin de año

Fecha a confirmar | Boca vs. Defensa y Justicia | Fecha 16 del Torneo Clausura

| Fecha 16 del Torneo Clausura Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

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*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.