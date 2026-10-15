Varios cambios: la posible formación de Boca ante Talleres por el Torneo Clausura 2026

Rodolfo Arruabarrena pone muchos titulares pero mete mano en el equipo antes de la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Luego de la derrota ante Vasco da Gama y justo antes de la revancha del martes, este viernes Boca recibe a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con el claro objetivo de ganar para poner un pie en la Copa Libertadores 2027, Rodolfo Arruabarrena planifica un equipo con muchos titulares para no perder pisada en el ámbito doméstico.

Cabe recordar que Leandro Paredes sigue lesionado, aunque hará el esfuerzo de estar a disposición en la revancha acelerando su recuperación a la mitad del tiempo indicado. Además, el Xeneize tiene la baja de Sebastián Villa, que se sumó a la lista que integran Alan Velasco y Tomás Belmonte, solo teniendo en cuenta a quienes volverán en estas semanas.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que volverá a jugar Rodrigo Battaglia. Luego de 7 meses de rehabilitación tras operarse por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles a principios de febrero, el mediocampista de 35 años regresa a las canchas. De esta manera, Arruabarrena recupera un futbolista clave para la mitad de la cancha que tantas bajas sufrió.

Rodrigo Battaglia, futbolista de Boca. (Getty Images)

Sin embargo, hay una duda en la planificación del cuerpo técnico: Carlos Palacios o Joaquín Ruiz. Si bien el chileno está muy bien considerado, se espera que integre la formación inicial contra Vasco da Gama en el Estadio Maracaná, lo que le daría la oportunidad al surgido de las divisiones inferiores que últimamente concentró pero no sumó minutos en Primera en 2026.

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A su vez, habrá otras dos modificaciones. Todo indica que Dylan Gorosito se mete en el equipo titular de Boca para enfrentar a Talleres, en el lugar de Leandro Lozano, que descansará pensando en la revancha en Brasil. Además, Nicolás Figal pica en punta para ingresar a la zaga central en la posición de Lautaro Di Lollo, que necesita descanso tras la seguidilla.

Dylan Gorosito, joven lateral derecho de Boca. (Getty Images)

Así las cosas y salvo una cuestión de última hora que obligue a cambiar los planes, Arruabarrena planea el equipo titular de Boca ante Talleres así: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios o Joaquín Ruiz; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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Los convocados de Boca ante Talleres de Córdoba

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios.

: Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia.