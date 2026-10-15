Confirmado: la revancha entre Boca y Vasco da Gama se jugará en el Estadio Maracaná

Después de varios procesos judiciales, el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana ya tiene su recinto.

Luego de lo ocurrido en La Bombonera entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ahora se volverá a medir para definir al clasificado a la final. En ese sentido, hubo muchos conflictos para decidir en qué estadio se jugará el partido de vuelta y hasta tuvo que intervenir la Justicia. Sin embargo, la revancha en Brasil se jugará en el Maracaná.

Un dato importante a tener en cuenta es que no pueden ser locales porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.

Estadio Sao Januario, de Vasco da Gama. (Getty Images)

Lo cierto es que se acaba de confirmar que el partido se jugará en el Estadio Maracaná. De esta manera, se terminó la especulación y Vasco da Gama recibirá a Boca en el mítico recinto que también está ubicado en Río de Janeiro, por lo que no debe salir de su ciudad. Así las cosas, queda totalmente descartada la opción del Olímpico Nilton Santos y del traslado a Paraguay.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

Luego de diferentes procesos para definir dónde se llevará a cabo la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, la Justicia de Río de Janeiro ordenó que el Maracaná esté a disposición para que el martes 20 de octubre se juegue allí. Es por ese motivo que Fla-Flu Servicos debe acatar y ceder el estadio para el duelo entre Vasco da Gama y Boca.

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Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. (Getty Images)

Cabe recordar que será el regreso de Boca al Maracaná tras la final de la Copa Libertadores 2023. En aquella edición, el Xeneize que comandaba tácticamente Jorge Almirón llegó a la última instancia tras avanzar tres series consecutivas por penales, pero cayó por 2-1 ante Fluminense en el tiempo extra luego de un partido apasionante y muy cambiante.

El cuadro final de la Copa Sudamericana