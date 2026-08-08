Alineaciones confirmadas de Boca y Vélez para el partido de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Con el arbitraje de Falcón Pérez y transmisión de ESPN Premium, el Xeneize recibe al equipo de Guillermo en el Ducó.

Boca Juniors recibe a Vélez Sarsfield por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, en un partido que no se juega en La Bombonera: la sede designada es el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

El Xeneize suma 4 puntos tras ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata, mientras que el Fortín es líder con 9 unidades y cinco victorias al hilo en todas las competencias. Dirige Yael Falcón Pérez.

A horas de este compromiso, tanto el Vasco Arruabarrena como Guillermo Barros Schelotto ultiman detalles en sus formaciones. Ambos equipos realizan una sola modificación en defensa: en el Fortín ingresará Emanuel Mammana por Lisandro Magallán por cuestiones físicas, mientras que en Boca Ayrton Costa reemplaza a Marco Pellegrino.

Alineaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Las tablas del Clausura