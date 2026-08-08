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Torneo Clausura

Boca Juniors vs. Vélez en el Ducó, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Boca Juniors vs Vélez el sábado 8 de agosto a las 19:15 en el Palacio Ducó por ESPN Premium. Cómo ver en vivo con los horarios en 15 países.

Boca Juniors vs. Vélez en el Ducó, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo
© GettyBoca Juniors vs. Vélez en el Ducó, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Boca Juniors recibe a Vélez Sarsfield por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, en un partido que no se juega en La Bombonera: la sede designada es el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El Xeneize suma 4 puntos tras ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata, mientras que el Fortín es líder con 9 unidades y cinco victorias al hilo en todas las competencias. Dirige Yael Falcón Pérez.

A qué hora juega Boca vs. Vélez

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 19:15 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.

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Dónde ver: horarios en 15 países

  • Argentina: 19:15 horas
  • Bolivia: 18:15 horas
  • Brasil: 19:15 horas
  • Chile: 18:15 horas
  • Colombia: 17:15 horas
  • Ecuador: 17:15 horas
  • Estados Unidos (Central): 17:15 horas
  • Estados Unidos (Este): 18:15 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 16:15 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 15:15 horas
  • México: 16:15 horas
  • Paraguay: 19:15 horas
  • Perú: 17:15 horas
  • Uruguay: 19:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

Las tablas del Clausura

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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