Boca Juniors vs. Vélez en el Ducó, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Boca Juniors vs Vélez el sábado 8 de agosto a las 19:15 en el Palacio Ducó por ESPN Premium. Cómo ver en vivo con los horarios en 15 países.

Boca Juniors recibe a Vélez Sarsfield por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, en un partido que no se juega en La Bombonera: la sede designada es el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El Xeneize suma 4 puntos tras ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata, mientras que el Fortín es líder con 9 unidades y cinco victorias al hilo en todas las competencias. Dirige Yael Falcón Pérez.

A qué hora juega Boca vs. Vélez

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 19:15 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.

Dónde ver: horarios en 15 países

Argentina: 19:15 horas

19:15 horas Bolivia: 18:15 horas

18:15 horas Brasil: 19:15 horas

19:15 horas Chile: 18:15 horas

18:15 horas Colombia: 17:15 horas

17:15 horas Ecuador: 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos (Central): 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos (Este): 18:15 horas

18:15 horas Estados Unidos (Montaña): 16:15 horas

16:15 horas Estados Unidos (Pacífico): 15:15 horas

15:15 horas México: 16:15 horas

16:15 horas Paraguay: 19:15 horas

19:15 horas Perú: 17:15 horas

17:15 horas Uruguay: 19:15 horas

19:15 horas Venezuela: 18:15 horas

Las tablas del Clausura