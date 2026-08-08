Boca Juniors vs. Vélez en el Ducó, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Boca Juniors recibe a Vélez Sarsfield por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, en un partido que no se juega en La Bombonera: la sede designada es el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El Xeneize suma 4 puntos tras ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata, mientras que el Fortín es líder con 9 unidades y cinco victorias al hilo en todas las competencias. Dirige Yael Falcón Pérez.
A qué hora juega Boca vs. Vélez
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 19:15 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.
Dónde ver: horarios en 15 países
- Argentina: 19:15 horas
- Bolivia: 18:15 horas
- Brasil: 19:15 horas
- Chile: 18:15 horas
- Colombia: 17:15 horas
- Ecuador: 17:15 horas
- Estados Unidos (Central): 17:15 horas
- Estados Unidos (Este): 18:15 horas
- Estados Unidos (Montaña): 16:15 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 15:15 horas
- México: 16:15 horas
- Paraguay: 19:15 horas
- Perú: 17:15 horas
- Uruguay: 19:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas