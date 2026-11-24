Luego de haber ganado la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Boca buscará seguir soñando con la múltiple coronación y comenzará su periplo por los playoffs del Torneo Clausura con el partido de los octavos de final ante Indepediente Rivadavia.

El partido está pautado para las 21 horas de este miércoles y se jugará en La Bombonera, siendo este el reencuentro de los hinchas xeneizes luego de la consagración internacional en Barranquilla.

En ese contexto, este martes el Vasco Arruabarrena dio la lista de convocados para recibir a Independiente Rivadavia y en la misma no hubo grandes novedades. Lógicamente, hubo bajas respecto a la nómina que consiguió la Copa Sudamericana, ya que viajaron los 33 integrantes del plantel. En este caso, el DT volvió a su clásica lista de 24 citados, dejando afuera nombres como Milton Giménez, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino y Ángel Romero.

Los convocados de Boca vs. Independiente Rivadavia

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Malcom Braida, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Malcom Braida, Lautaro Blanco. VOLANTES : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco, Williams Alarcón.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco, Williams Alarcón. DELANTEROS: Sebastián Villa, Leonel Flores, Adam Bareiro, Miguel Merentiel, Enner Valencia.

La posible formación de Boca vs. Independiente Rivadavia

Con un mix entre titulares y suplentes, la alineación de Boca podría ser con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia, Leonel Flores o Alan Velasco.

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