En La Bombonera se define el último clasificado a los cuartos de final.

Tras ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca da vuelta la página y se prepara para un nuevo mata – mata, ya que en La Bombonera recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en búsqueda del último boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena tan solo tuvo dos entrenamientos desde su regreso de Barranquilla, y a pesar de esto el DT no se guarda nada, ya que de no mediar inconvenientes pondrá la misma formación titular que le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro el pasado sábado.

Independiente Rivadavia, por su parte, no llega de la mejor manera, ya que solamente ganó dos de los últimos ocho partidos que disputó. Además, su entrenador, Alfredo Berti, no podrá contar con José Florentín, una de sus figuras, debido a que fue expulsado en el clásico contra Gimnasia de Mendoza.

Las posibles formaciones de Boca e Independiente Rivadavia

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Alex Arce.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

El cuadro del Torneo Clausura