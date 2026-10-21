Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza.
Inter llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Shakhtar Donetsk tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Inter viene de perder 3-4 como local ante Brujas. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Real Madrid.
Shakhtar Donetsk ganó 3-1 como local ante AEK Athens en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 14° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante PSV.
El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk
Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Inter y 4 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/11/2021
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|2-0
|UEFA Champions League
|28/09/2021
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|09/12/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|0-0
|UEFA Champions League
|27/10/2020
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|17/08/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|5-0
|UEFA Europa League
|24/08/2005
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|1-1
|UEFA Champions League
|10/08/2005
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
- Inter suma 0 puntos en el torneo.
- Shakhtar Donetsk suma 4 puntos en el torneo.