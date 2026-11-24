El Pipa también se refirió a un posible regreso de Ramón Ángel Díaz al banco de suplentes del Millonario.

River tuvo una época dorada entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000. Allí, de la mano de Ramón Díaz obtuvo títulos memorables como la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y varios campeonatos locales. Un jugador importante de aquel equipo del Pelado fue Leonel Gancedo, popularmente conocido como el Pipa.

En diálogo con Dupla Técnica, el Pipa dejó un análisis polémico sobre algunos slogans del Millonario: “Lo del mundo River es una frase. No comparto eso ni tampoco decir ´somos los más grandes´. El que quiera ser el más grande tiene que ser como el más pequeño”.

Además, agregó: “Todas esas cosas de altanería, de soberbia…es un club de fútbol. Lógicamente que tiene hinchas, hay una gran pasión pero hay que desdramatizar todas estas pavadas porque han hecho que en este país no haya visitantes. Se ha hecho una bola que hoy no la pueden deshacer”.

Pipa ve a Ramón en River

Gancedo tuvo al Pelado como entrenador durante los años más importantes de su carrera y al ser consultado sobre si podría ser el reemplazante de Ponzio dijo: “Ramón podría ser el DT de River en 2027. Cualquiera podría ser. Hoy esto de dirigir a mi no me suena bien. Es el formato del fútbol pero hay que ser un equipo no de trabajo sino de personas”.

Ramón Díaz en River. (Foto: Getty).

“Uno solo sale campeón y sino sos un fracasado. Por eso hay que disfrutar lo que haces. Ramón ha hecho una experiencia de muchos años. Lo más importante es lo socioafectivo, entras ganando 1 a 0. Si sos una persona de bien, el equipo responde mejor”, agregó el Pipa.

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También recordó: “Ramón era un jugador de fútbol que rápidamente se puso como entrenador. Cuando yo voy a River estaba cuestionado porque venía muy mal. Él quiso que yo fuera a River con Davicce. Le gustaba tener un medicentro que fuera un poco mas y se asocie con los más ofensivos. No tenia posición fija, en cambio Astrada era más de contención”.

El presente de River

Pipa analizó el presente del Millonario: “A River lo veo con cargas que no tiene por qué tener. A mí cuando te hablan de presión y todas esas cuestiones me suena rarísimo. La única presión que conozco es la arterial. Acá es jugar a la pelota, disfrutar de lo que haces y encima te dan una remuneración. Escuchás a los dirigentes y parece que se muere alguien, están amargados”.

“River tiene buenos futbolistas. Hay que tratar de lograr tener un equipo y que no salgan más los dirigentes a hablar. Hablan y a mí me da vergüenza ajena. Utilizan los clubes para ir al Gobierno, tenemos una confusión tremenda en la vida. Veo estas tonterías dentro del juego y dramatizan todo. Los ves y no son felices, no podes estar así”, completó Gancedo.

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