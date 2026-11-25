El Barça tuvo que recorrer más de 4.000 kilómetros para enfrentar al humilde equipo del Cáucaso Sur.

Barcelona visita este miércoles al Sabah FK, por la fecha 5 de la UEFA Champions League, con la misión de ganar para sumarse al pelotón de los escoltas de Real Madrid. El conjunto culé solamente perdió un partido hasta el momento en la presente edición de la Fase Liga y es el claro favorito para el choque de esta tarde.

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Ahora bien, muchos desconocían de la existencia del Sabah hasta su clasificación a la Liga de Campeones de este año; y es por ese mismo motivo que en Bolavip te contamos dónde está situado este humilde club.

Para comenzar, es importante mencionar que Sabah no es una ciudad, sino el nombre del club: Sabah Futbol Klubu (palabra que en azerí significa ‘mañana’). La ciudad a la que viaja el FC Barcelona es Bakú, la capital de Azerbaiyán, conocida también por albergar un Gran Premo de la Fórmula 1.

Joy-Lance Mickels, delantero del Sabah (Getty Images)

El Sabah FK tiene su base habitual en Masazir, un municipio situado en las afueras de Bakú. Sin embargo, para los encuentros de la fase de liga de la Champions League, el equipo juega como local en el Estadio Olímpico de Bakú.

Un viaje largo para Barcelona

Para disputar el encuentro en Bakú ante Sabah, el plantel del FC Barcelona tuvo que recorrer más de 4.000 kilómetros hacia el este desde España, uno de los desplazamientos más largos del torneo.

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En síntesis