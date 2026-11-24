En las últimas horas, el Millonario aceleró por el defensor, de gran presente en Estudiantes de La Plata. Todos los detalles.

River no deja de pensar en refuerzos. En ese contexto, en las últimas horas, el conjunto Millonario alcanzó negociaciones avanzadas para hacerse con los servicios de Tomás Palacios, imponente defensor central que viene diagramando una temporada envidiable con Estudiantes de La Plata, preparándose para jugar la final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras.

Palacios, de 1,96 metros de altura y oriundo de General Pico, provincia de La Pampa, se encuentra cedido a préstamo en el Pincha desde Inter de Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, contra todos los pronósticos, el equipo comandado tácticamente por Alexander Medina no hará efectiva la opción de compra correspondiente.

Los del barrio porteño de Núñez, atentos a esta situación, se metieron en la conversación y fueron a fondo por el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Costa Brava de General Pico y con pasado también en Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Monza de Italia. Y, por ahora, tiene el camino allanado para quedárselo de forma definitiva.

El único escenario que se muestra viable para truncar el potencial desembarco de Palacios, de 23 años de edad, en River, tiene que ver con la posible aparición de un club europeo que se interese en su ficha. De lo contrario, en el Millonario hay mucho optimismo para finiquitar el fichaje del defensor central pensando en la próxima temporada.

A lo largo de 2026, Palacios se transformó en una pieza clave de la última línea del Estudiantes finalista de América, desempeñándose principalmente como segundo marcador central, pero también eventualmente como lateral izquierdo. Esto generó la convocatoria de Lionel Scaloni, debutando en la Selección Argentina durante el triunfo amistoso por 7-0 sobre Burkina Faso de octubre.

No es un detalle menor que las negociaciones avanzadas de River sean tanto con Inter de Milán como con el propio Palacios. De hecho, el jugador, que disputaría su último partido con la camiseta de Estudiantes el próximo sábado en Montevideo, ya dio el visto bueno para que las charlas entre las partes implicadas sigan su curso.

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Tomás Palacios en acción. (Foto: Getty)

River también se interesó en un defensor paraguayo

Paralelamente, el Millonario se fijó en Mauro Coronel, un marcador central de apenas 18 años de edad y 1,87 metros de altura, que defiende los colores de Nacional de Paraguay. Pese a su corta edad, el zaguero ya debutó con el seleccionado absoluto de Paraguay. Fue en la goleada por 4-1 frente al combinado de Singapur, la cual se desarrolló el pasado 13 de noviembre.

Si bien Coronel tiene 18 años, se ha consolidado como un jugador clave en su actual conjunto, acumulando nada más ni nada menos que 26 partidos oficiales en lo que va del año. En los mismos hilvanó grandes rendimientos, despertando el interés de Gustavo Alfaro, quien no dudó en convocarlo para la última fecha FIFA.

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DATOS CLAVE

River alcanzó un principio de entendimiento para fichar al defensor Tomás Palacios.

Estudiantes no comprará al defensor de Inter de Milán, cedido hasta diciembre de 2026.

River también sigue a Mauro Coronel, defensor de 18 años de Nacional de Paraguay.