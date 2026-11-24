Boca ultima detalles para volver a las canchas luego de consagrarse en la Copa Sudamericana. El rival será Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que simbolizará un nuevo objetivo para el Xeneize, ya que puede soñar con un nuevo título si logra avanzar las rondas hasta la gran final. Enterate de todas las novedades acá.

Nacho Fernández eligió rival de 4tos entre Boca e Independiente Rivadavia

En una entrevista exclusiva con ESPN, el ex River fue más que contundente a la hora de referirse a si prefiere a Boca o Independiente Rivadavia en los 4tos de final del Clausura. Cabe destacar que Gimnasia se clasificó el pasado lunes luego de un apasionante 4 a 2 ante Newell’s en La Plata.

“Ojalá que juguemos acá“, deslizó Nacho en primera instancia sobre lo que pasará el próximo fin de semana. Pocos segundos más tarde, coqueteó con la otra posibilidad. “Pero si toca Boca tendremos que ir a La Bombonera“, soltó Fernández sin titubear.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre es lindo jugar en casa, con nuestra gente y el público“, aseguró el experimentado de 36 años. No conforme con esa declaración, el mediocampista creativo también agregó: “Hacen un esfuerzo enorme y volvieron a llenar la cancha, es impresionante“

Los convocados de Boca vs. Independiente Rivadavia

A falta de confirmación oficial, que se dará en las próximas horas, Boca tendrá estos 25 convocados para recibir a Independiente Rivadavia

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Malcom Braida, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Malcom Braida, Lautaro Blanco. VOLANTES : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco. DELANTEROS: Sebastián Villa, Leonel Flores, Adam Bareiro, Miguel Merentiel, Enner Valencia.

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A la espera de Boca, así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata

La posible formación de Boca vs. Independiente Rivadavia

Con un mix entre titulares y suplentes, la alineación de Boca podría ser con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia, Leonel Flores o Alan Velasco.

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Los próximos partidos de Boca