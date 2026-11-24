El volante jugó 2 de los últimos 11 partidos del Millonario y apunta a llegar para la pretemporada de principio de año.

Aníbal Moreno es uno de los pocos titulares indiscutidos que tuvo River a lo largo de todo el año e incluso sin importar el director técnico, lo que no es poco. Sin embargo, las lesiones le impidieron tener regularidad y es por ese motivo que este martes fue operado para solucionar los problemas de espalda que lo tienen a maltraer desde hace tiempo.

Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Getty Images)

Cabe recordar que solamente jugó 2 de los últimos 11 partidos, en los que acumuló un total de 117 minutos sobre el campo de juego entre los duelos contra Belgrano y Racing. Luego, en 7 ni siquiera estuvo entre los convocados por Leonardo Ponzio y en los 2 restantes se quedó sentado en el banco de suplentes sin saltar al césped.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Moreno fue operado con éxito de la discopatía lumbar. Con el claro objetivo de encontrar una solución definitiva a los problemas, Aníbal se vio obligado a ser intervenido quirúrgicamente como consecuencia del problema en la espalda que padece desde hace varios meses y no le permite jugar regularmente.

Aníbal Moreno, mediocampista de River.

En ese sentido, aunque todavía debe llevar a cabo la correspondiente rehabilitación y luego puesta a punto con trabajos en campo, se estima que apunta a estar en la pretemporada 2027 a la par de sus compañeros. De esta manera, el Millonario perdió a un futbolista determinante para los mata-mata del Torneo Clausura 2026.

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Un dato importante a tener en cuenta es que los bloqueos no funcionaron y es por ese motivo que no le quedó otra opción que ser operado. Por otro lado, los fuertes dolores que sufría, le afectaban la zona de la columna y le impedían entrenar con normalidad, lo que lo dejaba sin chances de integrar las nóminas de concentrados para los partidos.

Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Getty Images)

Los números de Aníbal Moreno en River

Aníbal Moreno llegó a River para el 2026 a cambio de 7 millones de euros y pudo disputar 33 partidos entre todas las competencias. En 2.796 minutos en cancha, el volante aportó 3 asistencias, sin convertir goles ni tampoco sumar títulos colectivos.