LASK vs. Liverpool: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Champions League

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre LASK se mide con Liverpool por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions, con los austríacos urgidos de sumar su primer punto en el torneo.

Liverpool llega con la obligación de mantener el paso firme tras un arranque sólido, mientras que LASK necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en la tabla general del certamen.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

LASK arrancó la fase de liga con una derrota ajustada, 0-1 como visitante ante AEK Athens, y eso lo dejó en el puesto 28 sin puntos después de un partido. El equipo austríaco sabe que un tropiezo más complicaría bastante sus chances de meterse entre los puestos que dan clasificación directa o repechaje.

Liverpool, en cambio, empezó con un triunfo de local 2-1 ante Atlético de Madrid, resultado que lo metió en zona de puntos aunque todavía lejos de la punta, en el casillero 13 con 3 unidades. El equipo inglés llega como claro favorito y con la idea de afirmarse entre los mejores del torneo desde temprano.

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El historial entre LASK y Liverpool

El historial entre ambos es corto pero muy parejo en cuanto a resultado: apenas dos antecedentes, los dos con triunfo de Liverpool. En total, el conjunto inglés le marcó siete goles a LASK y solo recibió uno, un dominio que incluye un contundente 4-0 y un 3-1 en la otra ocasión.

Ambos cruces fueron en la fase de grupos de la Champions 2023, y la diferencia de gol confirma que Liverpool nunca pasó sobresaltos frente a LASK.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/11/2023 Liverpool vs. LASK 4-0 UEFA Europa League 21/09/2023 LASK vs. Liverpool 1-3 UEFA Europa League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . LASK suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Liverpool suma 3 puntos tras vencer a Atlético de Madrid.