Alineaciones de LASK y Liverpool por la Champions League: formaciones probables

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene LASK vs. Liverpool este miércoles 14 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan LASK y Liverpool

LASK viene de caer 0-1 ante AEK Athens.

Liverpool viene de ganarle 2-1 a Atlético de Madrid.

Las alineaciones de LASK y Liverpool

LASK (5-3-2): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Joao Alemao, Andres Andrade, Kasper Jorgensen, Yvan Dibango, Sascha Horvath, Christoph Lang, Robert Ljubičić, Saša Kalajdžić, Samuel Adeniran. DT: Dietmar Kühbauer.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Miloš Kerkez, Virgil Van Dijk, Jérémy Jacquet, Ronald Araujo, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Lewis Koumas, Bradley Barcola, Víctor Muñoz. DT: Andoni Iraola.

Suplentes de LASK: Moses Usor, George Bello, Miguel Freckleton, Melayro Bogarde, Kryštof Daněk, Alessandro Schoepf, Manoel Verhaeghe, Daniel Elfadli, Florian Flecker, Tobias Schützenauer, Nael Kane, Fabian Schillinger.

Suplentes de Liverpool: Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Kostas Tsimikas, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Treymaurice Nyoni, Luke Chambers, James McConnell, Jayden Danns, Joe Gomez, Wellity Lucky.

La previa de LASK y Liverpool: todo lo que hay que saber

Día: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 13:45 (hora de Argentina)

13:45 (hora de Argentina) Historial: 2 cruces — LASK ganó 0, Liverpool ganó 2 y empataron 0

2 cruces — LASK ganó 0, Liverpool ganó 2 y empataron 0 Último antecedente: 30/11/2023: Liverpool 4-0 LASK

30/11/2023: Liverpool 4-0 LASK Próximo partido de LASK: vs. Sporting, miércoles 21 de octubre

vs. Sporting, miércoles 21 de octubre Próximo partido de Liverpool: vs. Villarreal, martes 20 de octubre