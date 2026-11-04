Dónde ver EN VIVO Lens vs. Como 1907 por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Stade Bollaert-Delelis, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. El Como 1907 llega con el envión de haberle hecho cuatro goles al Manchester United y quiere confirmar que su presente en Europa no es casualidad. Lens, en cambio, necesita frenar una caída que ya le costó puntos clave en esta Champions League.

Todavía hay partidos por delante en la fase de liga, pero cada resultado empieza a pesar para meterse entre los puestos que clasifican directo o al repechaje.

La actualidad de ambos equipos

Lens no encuentra el funcionamiento que mostró en la primera fecha, cuando ganó de visitante ante Slavia Praga. Desde entonces perdió los dos partidos siguientes, incluido uno como local ante Sporting, y quedó relegado en la tabla con apenas 3 puntos en tres presentaciones.

Como 1907 atraviesa el presente contrario. Viene de golear 4-1 al Manchester United en su casa y, salvo la derrota ajustada ante Feyenoord, muestra un nivel ofensivo que lo tiene entre los equipos que sorprenden en esta edición. Con 6 puntos y una ubicación cómoda en la tabla, llega a Francia con la obligación de no bajar el ritmo.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Lens suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Como 1907 suma 6 puntos en el torneo.