Alineaciones de Lens y Como 1907 para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. Lens viene de caer 0-3 ante Brujas y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Como 1907 viene de ganarle 4-1 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Lens y Como 1907
Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Ruben Aguilar, Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo, Florian Thauvin, Saud Abdulhamid, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Florian Sotoca, Matthieu Udol, Franjo Ivanović.
Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Ivan Smolčić, Marc Kempf, Jacobo Ramón, Álex Valle, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Máximo Perrone, Nico Paz, Anastasios Douvikas, Martin Baturina. DT: Cesc Fàbregas.
La previa de Lens y Como 1907: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Stade Bollaert-Delelis
- Próximo partido de Lens: vs. RB Leipzig, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Como 1907: vs. AEK Athens, martes 24 de noviembre