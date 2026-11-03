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Feyenoord vs. Inter en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Stadion Feijenoord, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord vs. Inter, Champions League
Feyenoord vs. Inter, Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord.

Inter llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Feyenoord tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Feyenoord perdió 0-1 como visitante ante Betis. El conjunto marcha 26° con 3 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Como 1907.

Inter viene de ganar 1-0 como local ante Shakhtar Donetsk . El equipo ocupa el puesto 20 con 3 puntos. Antes perdió 3-4 como local ante Brujas.

El historial entre Feyenoord e Inter

Feyenoord e Inter se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Feyenoord, 2 de Inter y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/03/2025Inter vs. Feyenoord2-1UEFA Champions League
05/03/2025Feyenoord vs. Inter0-2UEFA Champions League
10/04/2002Feyenoord vs. Inter2-2UEFA Europa League
04/04/2002Inter vs. Feyenoord0-1UEFA Europa League

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
  • Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
  • Inter suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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