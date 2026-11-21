Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Etihad Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 1-3 ante Nottingham Forest y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de empatar 1-1 con Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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