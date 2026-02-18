En el Estadio Jan Breydel, ubicado en Bélgica, bajo el marco de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, se enfrentan Brujas y Atlético de Madrid. El encuentro tiene la transmisión exclusiva de ESPN y Disney+, además de que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

Luego de lo que fue el polémico cruce entre Benfica y Real Madrid, este miércoles es el otro equipo de la capital española el que busca pisar fuerte en el certamen europeo, al cual intentan ganar por primera vez en su historia.

Qué pasa si Atlético de Madrid empata contra Brujas por los Playoffs de la Champions League 2025-2026

Si el encuentro culmina igualado a lo largo de los 90 minutos, no habrá prórroga ni se definirá al ganador por la vía de los penales, ya que la próxima semana deberán enfrentarse en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid.

Cabe destacar que desde la temporada 2021-2022 ya no cuenta la regla del gol de visitante. De hecho, fue por las diferentes recomendaciones que hicieron desde el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA y también del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA.

