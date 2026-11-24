Real Madrid recibe a PSV este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El invicto del Real Madrid en esta Champions es un argumento de peso, pero el PSV llega golpeado y necesita puntos como sea para no complicarse la clasificación.
Para el Real Madrid es una chance de seguir pegado a la cima del torneo; para el PSV, una final anticipada si quiere meterse entre los mejores.
La actualidad de ambos equipos
El Real Madrid viene de ganarle 3-2 a AEK Athens de visitante, en un partido que se le complicó más de lo esperado pero que terminó resolviendo con oficio. Antes había goleado 4-1 al RB Leipzig y también se impuso 4-3 ante la Roma, así que llega con tres victorias seguidas y la confianza alta. Son 12 puntos en cuatro fechas, segundo en la tabla general, a tiro de todo.
El PSV atraviesa un presente mucho más incómodo. Cayó 1-2 de local ante el Brujas en la última fecha, un golpe duro que lo dejó con apenas 4 unidades y en el puesto 24. Antes había ganado 1-0 como visitante frente al Porto, pero esa alegría quedó opacada por la derrota 0-1 ante el RB Leipzig que la precedió. El equipo neerlandés necesita revertir la imagen cuanto antes porque el margen de error se achica fecha a fecha.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Real Madrid suma 12 puntos tras vencer a AEK Athens, RB Leipzig y Roma.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.